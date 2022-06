https://mundo.sputniknews.com/20220628/corte-suprema-chilena-advierte-sobre-posible-industria-del-sicariato-en-el-pais-1127481539.html

Corte Suprema chilena advierte sobre posible industria del sicariato en el país

Corte Suprema chilena advierte sobre posible industria del sicariato en el país

MONTEVIDEO (Sputnik) — La portavoz de la Corte Suprema chilena, Ángela Vivanco, advirtió sobre una posible "industria del sicariato" en el país, luego del caso... 28.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-28T21:30+0000

2022-06-28T21:30+0000

2022-06-28T21:30+0000

américa latina

chile

corte suprema de chile

sicario

"Es una terrible desgracia que empiece a ver una especie de industria delictiva donde personas ofrecen servicios delictivos de esta manera", aseguró Vivanco en entrevista con radio Bíobío.La respuesta del Gobierno chileno no tardó en llegar y fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien salió al cruce de la ministra del máximo tribunal, al tiempo que no quiso entregar muchos detalles de la investigación.El funcionario llamó a dejar que el Ministerio Público haga su trabajo, y aseguró que no hará juicios previos de un caso que sigue en investigación.

chile

2022

chile, corte suprema de chile, sicario