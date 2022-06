https://mundo.sputniknews.com/20220628/christian-bale-pone-una-condicion-para-volver-a-interpretar-a-batman-1127443816.html

Christian Bale pone una condición para volver a interpretar a Batman

Christian Bale pone una condición para volver a interpretar a Batman

A principios de 2022, el actor británico Christian Bale fue reconocido como el mejor Batman de todos los tiempos, según una encuesta realizada por el portal... 28.06.2022, Sputnik Mundo

El actor, que protagonizó las películas Batman Begins, The Dark Knight y The Dark Knight Rises, no excluye la posibilidad de ponerse la capa del defensor de Gotham por cuarta vez, pero solo lo hará si es Christopher Nolan quien se encargue de dirigir la cinta.Bale confesó en una entrevista dedicada a su más reciente película Thor: Love and Thunder, en la que interpretó al supervillano Gorr, el Carnicero de Dioses, que en su momento "tuvo un pacto con Nolan".El actor subrayó que si Nolan le diría que "tiene otra historia que contar y quiere hacerlo junto con él, se apuntaría". En cuanto a la más reciente película de la saga protagonizada por Robert Pattinson, Bale admitió que "todavía no la vio", pero calificó a Pattinson de "absolutamente maravilloso".¿Cuál es tu Batman favorito? ¡Comparte tu opinión con nosotros!

