Camión con migrantes muertos: “La población de EEUU se ha desensibilizado ante el dolor ajeno”

El hallazgo de un remolque abandonado en Texas (EEUU) con 50 migrantes muertos por asfixia generó un “impacto muy grande” en la comunidad migrante, dijo a En Órbita Percy Peña, asesor en temas de migración en Guatemala. En Haití miles de simpatizantes se manifestaron por el retorno de Jean Bertrand Aristide como presidente.

Un total de 50 migrantes murieron asfixiados en un remolque abandonado cerca de la ciudad estadounidense de San Antonio, estado de Texas, del total 22 son mexicanos, siete guatemaltecos y dos hondureños, mientras que los demás cuerpos están siendo identificados.Los migrantes fueron hallados este lunes 27 en un camión abandonado en las afueras de San Antonio, una zona árida a 250 kilómetros de la frontera con México, los rescatistas encontraron a 16 personas con vida, 12 adultos y 4 menores, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos.El remolque no tenía ventilación y en su interior no había agua ni comida, la persona que denunció el hecho aseguró a las autoridades que escuchó gritos desde dentro del remolque de carga del camión.En Órbita entrevistó a Percy Peña, asesor en temas de migración del diputado Aldo Dávila de Guatemala, para quien el impacto de esta noticia sobre la comunidad migrante, en especial la guatemalteca, es "muy grande".“Nuestros coterráneos usan la mayor parte de sus ahorros, que les cuestan buen parte de su vida ahorrar, para emprender su camino a EEUU y sus familias quedan endeudadas y sufriendo un gran dolor por perder a sus seres queridos”, recordó Peña.El presidente Joe Biden instó a combatir las redes criminales de contrabando de personas y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador –AMLO-, calificó al hecho como "una tremenda desgracia" y anunció que el 12 de julio se reunirá en Washington con su par de EEUU para abordar el problema de la migración como parte de la agend.De cara a la reunión AMLO-Biden, Peña consideró que las expectativas son “muy bajas”.“Una de ellas es evitar que existan condiciones de vida que hagan que las personas deban migrar, Guatemala por ejemplo, es un país con un índice de pobreza, analfabetización y nutrición muy bajos y eso hace que la situación sea muy difícil para el país”, añadió Peña.Por otra parte, abordamos la crisis política, institucional y social de Haití, en entrevista con el periodista independiente haitiano, Jeremy Dupin.El partido haitiano Fanmi Lavalas llamó a la población a formar un frente común contra la inseguridad, convocatoria que llegó luego de que miles de simpatizantes se manifestaran el domingo 26 en la capital Puerto Príncipe y pidieran el retorno al poder de Jean Bertrand Aristide (presidente en 1991 y en los periodos 1993-1996 y 2001-2004).Los manifestantes alertaron por el aumento de secuestros, asesinatos y de pandillas, y clamaron por el líder político como encargado de una posible transición, apoyo que Aristide agradeció aunque no se pronunció públicamente.En medio de este clima político y social, la Policía arrestó del líder criminal Ezéchiel Alexandre, conocido como "Ze", lo cual generó tensión en Puerto Príncipe, el entrevistado precisó que “se necesita liderazgo” para enfrentar la inseguridad, la mayor preocupación para la mayoría de la ciudadanía.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

