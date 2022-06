https://mundo.sputniknews.com/20220628/argentina-entro-en-default-ecologico-que-significa-1127474524.html

Argentina entró en default ecológico, ¿qué significa?

Argentina entró en default ecológico, ¿qué significa?

El país latinoamericano necesitaría 1,75 planetas para vivir y mantener el consumo que hoy hace de sus recursos naturales. Esto ocurre el 24 de junio, un mes antes de lo previsto a nivel global, fijado para el 28 de julio.

2022-06-28T22:10+0000

2022-06-28T22:10+0000

2022-06-28T22:10+0000

big bang

contaminación

argentina

default

recursos naturales

calentamiento global

cambio climático

pesca

agricultura

producción

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1127475381_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_6adb15fffbd602f27ebd955913ec297a.jpg

Argentina entró en default ecológico, ¿qué significa? El país latinoamericano necesitaría 1,75 planetas para vivir y mantener el consumo que hoy hace de sus recursos naturales. Esto ocurre el 24 de junio, un mes antes de lo previsto a nivel global, fijado para el 28 de julio.

Argentina agotó sus recursos naturales disponibles para todo el 2022, y si en todo el mundo se consumiera a ese ritmo, se necesitarían casi dos planetas para reabastecerse. Esto es parte de la información recabada por la Global Footprint Network, difundida por la organización Vida Silvestre Argentina.“Lo primero que tenemos que entender es que todo en nuestra vida depende de la naturaleza, de los recursos naturales renovables y no renovables”, una llamada telefónica, el desayuno diario o la utilización de energía eléctrica, explicó Manuel Jaramillo, director general de la organización argentina, a Big Bang.“El default ambiental implica que la velocidad con la que estamos tomando estos recursos del planeta y los estamos consumiendo, es mucho mayor que la velocidad que tiene el planeta para reponerlos, principalmente pensando en los renovables”, agregó el entrevistado.En Argentina 3.5 millones hectáreas se deforestaron entre 2007 y 2017, además se mira con atención “la desertificación de la Patagonia vinculada al sobrepastoreo” o la degradación de los mares por la sobrepesca y el descarte pesquero. Estos son algunos de los ejemplos brindados por Jaramillo, como causantes de este default en el país sudamericano.Chile, Argentina y Uruguay son los países que están en peor situación en Latinoamérica, según los últimos datos.Jaramillo indicó que hay una diferencia de días entre estos tres países, pero esto no significa que uno esté peor que otro, sino que puede ser un error de muestra pues los datos secundarios son entregados por los países el año anterior, y la organización realiza una línea tendencial. El experto argentino se refirió también al objetivo buscado con estas mediciones.La “deuda ambiental” que se genera, “tiene intereses que se ven reflejados en el cambio climático, la contaminación de las aguas, la disminución de la capacidad productiva, la pérdida de la biodiversidad, y eso va generando una pérdida en la capacidad del planeta de recuperarse y en el futuro de seguir brindándonos lo que nos brinda y lo que nos permite nuestra vida”, expresó el especialista.“El 98 % de la biodiversidad [mamíferos, aves, peces, etc] tuvo una disminución significativa desde que iniciado el proceso de la revolución industrial, con una fuerte relación con lo que es la revolución verde en 1970”, cuando empezaron a medirse y estudiar este tipo de afectaciones, indicó Jaramillo.La organización Vida Silvestre cumplió 45 años y además de trabajar en la concientización, presentaron diferentes propuestas y realizan acciones para mejorar las prácticas en diferentes sistemas productivos argentinos como el pesquero y el agricultor.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

contaminación, argentina, default, recursos naturales, calentamiento global, cambio climático, pesca, agricultura, producción, аудио