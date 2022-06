https://mundo.sputniknews.com/20220628/america-latina-no-topeara-el-petroleo-ruso-porque-quiere-frenar-inseguridad-alimentaria-1127480992.html

América Latina no topeará el petróleo ruso porque "quiere frenar inseguridad alimentaria"

MONTEVIDEO (Sputnik) — América Latina no apoyará la iniciativa del Grupo de los Siete (G7) de poner un precio límite a las exportaciones de petróleo ruso... 28.06.2022, Sputnik Mundo

"No creo que vaya a funcionar esta iniciativa por más que la Casa Blanca haga muchos llamados de alto rango. Ellos están trabajando haciendo consultas a los países y al sector privado. Creo que no van a recibir una respuesta favorable debido a que eso conspira contra una mitigación inflacionaria que los países latinoamericanos están buscando y contra la lucha de la inseguridad alimentaria", afirmó Benítez González, profesor de la Fundación Getulio Vargas de Curitiba (sur de Brasil).El lunes 28 de junio, un funcionario de alto rango de la Casa Blanca anunció que el G7 ultima un acuerdo para poner un precio límite a las exportaciones de petróleo ruso a países fuera de EEUU, la Unión Europea y del grupo de las siete naciones más industrializadas del mundo a raíz de la operación militar que Moscú mantiene en Ucrania desde el 24 de febrero.El G7 está integrado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón.Además, el G7 tiene la intención de cortar a Rusia de los mercados mundiales para limitar sus ingresos, así como de sus tecnologías y servicios claves, según una declaración conjunta hecha pública el lunes 28."El G7 piensa hacer lo que siempre hicieron que es chocar la escalera, es decir, mientras se desarrollan con determinados mecanismos, buscan prohibirles a los países subdesarrollados crecer usando sus mismas herramientas, que es en este caso combustible más accesible y más barato que está produciendo Rusia", reflexionó Benítez González."Grave problema"Señaló que en América Latina hay un "grave problema" de acceso a alimentos y de inflación."Hay inseguridad alimentaria, que es un problema que tiene relación con el combustible que mueve las máquinas para plantar al país. América Latina ya tiene limitaciones en cuanto a su inseguridad alimentaria, por lo que nadie le va a hacer caso al Grupo de los Siete porque eso va a aumentar la inflación de los alimentos y de la energía, las cuales son las principales preocupaciones de nuestros gobernantes", agregó.La crisis de Ucrania y las sanciones de EEUU y la Unión Europea contra Rusia han provocado una crisis alimentaria que se agrava además por la crisis mundial por el alza de los precios del petróleo y sus derivados.La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido que el problema de la escasez y el exceso de precios de los alimentos, que amenazan con desatar una hambruna mundial, podrían solucionarse si se restablecen los suministros de Rusia y Ucrania, principales productores de trigo y otros cereales en el mundo.Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), publicado a principios de junio, 7,8 millones de personas están en riesgo de caer en inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe debido a la inflación y la desaceleración del crecimiento económico; esa cifra se sumaría a los 86,4 millones de personas que ya están en esta situación en la región.La imposibilidadPor otro lado, Benítez González sostuvo que el G7 busca independizarse de la energía que produce Rusia, objetivo que aún no han podido alcanzar.Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó en Ucrania y endurecieron las sanciones individuales y sectoriales con la intención de infligirle a la economía rusa el mayor daño posible para presionar a Moscú para detener las hostilidades.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, definió las sanciones de Occidente como muy graves y al mismo tiempo reveló que Rusia se había preparado de antemano para afrontarlas.También dijo que se elaborarán unas medidas de respuesta que respondan a los intereses de Moscú.Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que la política de contención y debilitamiento de Rusia deriva de la respectiva estrategia occidental a largo plazo, así como constató que las sanciones afectaron seriamente toda la economía mundial.Según Putin, Occidente persigue el objetivo de empeorar las condiciones de vida de millones de personas.La cumbre del G7 se desarrolla bajo la presidencia de Alemania del 26 al 28 de junio en el castillo de Elmau de Baviera.El bloque está integrado por Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Reino Unido, Italia y Japón.En la 48ª Cumbre del G7 participan los presidentes Joe Biden, de EEUU, y los primeros ministros Boris Johnson, de Reino Unido; Mario Draghi, de Italia; Justin Trudeau, de Canadá, y Fumio Kishida, de Japón.

