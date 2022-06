Pedro Castillo rehúsa reunirse con la Comisión del Congreso por presunta corrupción

https://mundo.sputniknews.com/20220627/pedro-castillo-rehusa-reunirse-con-la-comision-del-congreso-por-presunta-corrupcion-1127400387.html

El 24 de junio la defensa del mandatario aseguró que este iba a recibir a la comisión en el Palacio de Gobierno de Lima (centro) para responder a una serie de preguntas sobre su presunta participación en una mafia.Sin embargo, a último momento Castillo declinó y viajó al departamento de Huancavelica (sur) para realizar una serie de actividades oficiales.La defensa del presidente asegura que la comisión ya tendría listo un informe sobre la situación de Castillo frente a presuntos actos de corrupción, por lo que considera que la reunión no tiene algún sentido práctico.El jefe de Estado iba a ser inquirido sobre el caso Sarratea, el cual es un caso que lo involucra luego de que, durante los primeros días de su gestión que empezó en julio de 2021, utilizara presuntamente un inmueble ordinario como despacho presidencial.Dicho inmueble está ubicado en una calle de nombre Sarratea, en el distrito de Cercado de Lima, ciudad de Lima.Legalmente, el mandatario está prohibido de utilizar como despacho presidencial otro inmueble que no sea Palacio de Gobierno, sede del Ejecutivo, en donde el registro de visitas y actividades es obligatorio.La Comisión de Fiscalización busca conocer qué actividades y reuniones sostuvo el mandatario en el domicilio de Sarratea; aunque existen sospechas de que en el inmueble se llevaron a cabo reuniones para pactar actos de corrupción.Luego de la negativa presidencial, el titular de la comisión, el congresista Héctor Ventura, afirmó que no se le volverá a citar, aunque anunció represalias contra Castillo sin entrar en detalles.

