Movimiento indígena de Ecuador declara que la reducción de precio de la gasolina es insuficiente

Movimiento indígena de Ecuador declara que la reducción de precio de la gasolina es insuficiente

QUITO (Sputnik) — La reducción de 10 centravos de dólar en el precio de las gasolinas y el diésel por parte del Gobierno de Ecuador no es suficiente debido al... 27.06.2022, Sputnik Mundo

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) dijo en un comunicado que es "una decisión insuficiente, sin garantías y que no se compadece de la situación de pobreza que afrontan millones de familias, esta decisión no es suficiente, es insensible".El presidente Guillermo Lasso anunció el 26 de junio a última hora la rebaja del precio, tras dos semanas de protestas lideradas por la Conaie.Lasso dijo que la decisión de reducir los precios de los combustibles la tomó pensando en el bien común, pese a ser consciente que no es el factor que origina los problemas.En su comunicado, la Conaie afirmó que la decisión demuestra que el Gobierno tenía la respuesta a los puntos reclamados "pero no tiene la voluntad política para dialogar y resolver".Agregó que pese a las amenazas de criminalización por parte del Gobierno, el movimiento indígena continuará su protesta "para que en Ecuador la vida digna no sea privilegio de unos pocos".El 24 de junio Lasso denunció que el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, pretende derrocar a su Gobierno, pero aseguró que se mantiene abierto al diálogo con el movimiento indígena.Los indígenas también dijeron que están dispuestos al diálogo pero que se analizará el anuncio presidencial con todas las bases para decidir el camino a seguir.La Conaie también denunció la muerte de cinco manifestantes y afirmó que impulsará en todas las instancias a nivel nacional e internacional en busca de justicia y reparación.En Ecuador viven 14 nacionalidades indígenas con más de un millón de personas que residen mayormente en la zona de la sierra o andina.

