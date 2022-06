Mitos y verdades de los cigarrillos mentolados

"No es que haya una condici贸n de que el [cigarrillo] mentolado genere o no eventuales disfunciones er茅ctiles, y etc茅tera; no es que lo produzca el mentolado, lo producen todos los cigarrillos (...) tiene un impacto en la salud sexual masculina y femenina", agreg贸 Santacruz.