https://mundo.sputniknews.com/20220627/los-cientificos-rusos-logran-incrementar-la-firmeza-y-resistencia-de-aleaciones-de-aluminio-1127263225.html

Los científicos rusos logran incrementar la firmeza y resistencia de aleaciones de aluminio

Los científicos de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Rusia MISIS (NUST MISIS) pudieron incrementar la firmeza y resistencia de aleaciones... 27.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-27T10:25+0000

2022-06-27T10:25+0000

2022-06-27T10:32+0000

universidad nacional de ciencia y tecnología de moscú (misis)

rusia

nanotecnología

aluminio

metales

impresora 3d

tecnología

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1127262888_0:36:1001:599_1920x0_80_0_0_987d76c74d4a66d33e1ac3e6237d757e.jpg

El aluminio y las aleaciones obtenidas a partir de este metal con uno de los materiales más importantes en la industria y tecnología actual. Es imposible imaginar que este metal accesible, ligero y universal no se use en los sectores de transporte, de construcción, electrónico o aeronáutico.Mientras, los científicos señalan que es necesario mejorar más las propiedades mecánicas de aleaciones de aluminio para incrementar la relación de fuerza-peso de las piezas. Una de las tareas actuales es hacer corresponder las características mecánicas y propiedades funcionales de los materiales con las exigencias de la tecnología avanzada. Los resultados de la investigación han sido publicados en la revista Nanomaterials.Se tomaron objetos de aluminio imprimidos en una impresora 3D cuyas propiedades de superficie se mejoraron mediante la aplicación de una cubierta de materiales compuestos con el uso del método de aceleración gasodinámica en frío.Según el científico, la cubierta de los materiales compuestos Al–Al2O3– nanofibras de carbono consistía de una mezcla de polvo del material industrial que se usa para obtener el aluminio u óxido de aluminio con la adición de un 30% de partículas del metal puro. El experto señaló que, durante el procedimiento de síntesis, las partículas de aluminio se disminuyen, al chocar con el óxido más duro, llenando los vacíos en su estructura. Tal composición de las partículas firmes y flexibles garantiza una firme adhesión de la cubierta sobre la pieza de alumnio.Por otro lado, las fibras de carbono de nanotamaño penetran en el espacio entre las partículas del polvo de metal, lo que aumenta aún más la densidad a nivel micro, reduce drásticamente el número de grietas y vacíos e incrementa la firmeza y la resistencia de la cubierta aplicada. La adición de solo 1,5% de nanofibras de carbono aumentó la firmeza de la cubierta un 20%.Según los científicos, el tecer factor importante consiste en que una de las características de carbono es alta fricción, lo que contribuye a la formación de una estructura solida sin defectos debido a la "lubricación" en el momento de colisión entre las partículas. Además, la adición del carbono a la cubierta mejora hipotéticamente las propiedades de fricción y la resistencia al desgaste debido a la lubricación in situ.Según los científicos, además de los factores mencionados, es importante también la elección correcta del método de síntesis.Los científicos están seguros de que esta investigación tiene una gran importancia no solo para mejorar las características de una aleación de aluminio concreta, sino también para muchas piezas de aplicación diferente. Una atención especial se presta al procesamiento del materia después de la impresión 3D, porque es la tarea científica más actual e importante. El equipo científico planea obtener próximamente los materiales compuestos con la microestructura necesaria para usarse en el sector energético y biomédico.

2022

universidad nacional de ciencia y tecnología de moscú (misis), rusia, nanotecnología, aluminio, metales, impresora 3d