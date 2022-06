https://mundo.sputniknews.com/20220627/la-mayoria-de-los-finlandeses-rechaza-hacer-concesiones-a-turquia-para-ingresar-en-la-otan-1127372468.html

La mayoría de los finlandeses rechaza hacer concesiones a Turquía para ingresar en la OTAN

La mayoría de los finlandeses rechaza hacer concesiones a Turquía para ingresar en la OTAN

HELSINKI (Sputnik) — El 70% de los finlandeses se niegan a renunciar a los principios o cambiar las leyes en vigor para cumplir con las condiciones que Turquía... 27.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-27T06:32+0000

2022-06-27T06:32+0000

2022-06-27T06:32+0000

internacional

europa

otan

turquía

oriente medio

finlandia

suecia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106973/93/1069739351_0:311:3087:2047_1920x0_80_0_0_7823351239f43f47025d2afbfe526971.jpg

Apenas el 14% de los entrevistados sugieren que es posible hacerle concesiones a Ankara; el resto no tiene una postura clara al respecto.El grado de apoyo a la adhesión de Finlandia a la OTAN alcanzó en junio un nuevo máximo del 79%, seis puntos por encima del mes anterior. El 11% de los finlandeses se oponen a la idea y el 10% no saben o no contestan.Finlandia y Suecia solicitaron oficialmente el ingreso en la OTAN, pero Turquía todavía se opone alegando su presunta tolerancia hacia el extremismo kurdo y las restricciones sobre la venta de armas que los países nórdicos impusieron tras la ofensiva turca de 2019 contra las milicias kurdas YPG en el norte de Siria.Para incorporarse a la Alianza Atlántica, se requiere la aprobación unánime de los 30 Estados miembros.La encuesta, con un margen de error de 3,1 puntos porcentuales, se llevó a cabo el 20 y el 21 de junio entre 1.003 personas de 18 a 79 años de edad.

https://mundo.sputniknews.com/20220613/un-experto-explica-por-que-finlandia-no-se-unira-a-la-otan-sin-suecia-1126726522.html

turquía

finlandia

suecia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, otan, turquía, oriente medio, finlandia, suecia