El peligro de tomar jugos verdes a diario

Los nutricionistas coinciden en que consumir jugos verdes a diario durante per铆odos prolongados puede resultar nocivo. El portal especializado Gastrolab enumer贸 las tres deficiencias que tiene esta popular bebida.1. No contiene suficiente fibra.La fibra es esencial para el funcionamiento del aparato digestivo. Sin embargo, los jugos verdes no pueden ser considerados como una buena fuente de fibra. En lugar de consumir este batido, ser铆a mejor seguir las recomendaciones de la Organizaci贸n Mundial de la Salud y tomar al menos 400 gramos de alimentos de origen vegetal al d铆a.2. Puede da帽ar tus ri帽ones.Si bien es rico en nutrientes, el jugo verde tambi茅n tiene grandes cantidades de oxalatos. Estas sales impiden que el tracto intestinal absorba los minerales, algo que puede dar lugar a la formaci贸n de c谩lculos renales o hasta una insuficiencia renal. Lo recomendable es optar por una dieta equilibrada rica en vegetales enteros.3. Puede llevar a una desnutrici贸n.El jugo verde es una bebida bastante saludable, pero no puede constituir la base de una dieta. Si buscas adelgazar, tu dieta debe incluir cantidades adecuadas de nutrientes y calor铆as. Es por eso que las denominadas monodietas no son la mejor opci贸n. Si sufres de problemas renales, pero quieres incluir jugos verdes a tu dieta, deber铆as consultarlo antes con un m茅dico.

