El jefe de la OTAN promete redoblar la defensa de los países del mar Báltico

MOSCÚ (Sputnik) — El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró que los miembros del bloque aprobarán en la cumbre de Madrid a finales de junio... 27.06.2022, Sputnik Mundo

El jefe de la OTAN señaló que en el nuevo plan ya no se hace hincapié en la disuasión, sino en la defensa completa de los territorios aliados, lo que mejorará radicalmente la defensa del bloque.Ese plan supone que aliados occidentales de la OTAN como Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, se encargarán de preparar sus tropas, buques y aviones para un rápido despliegue en determinados territorios en el flanco este de la Alianza Atlántica.The Financial Times escribe que la actual doctrina de defensa de la OTAN en los países bálticos incluye a 8.000 militares extranjeros para contener una posible invasión. Los líderes de la OTAN admiten que ese enfoque es "inaceptable" en el contexto de la situación en Ucrania.La próxima cumbre de la OTAN tendrá lugar del 28 al 30 de junio en Madrid. Stoltenberg declaró el 19 de junio que los participantes en la reunión anunciarán que Rusia ya no es socio de la Alianza Atlántica, sino una "amenaza a la paz y estabilidad".También se espera que los líderes de la OTAN anuncien en la cumbre un nuevo despliegue de fuerzas en Europa.

