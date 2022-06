https://mundo.sputniknews.com/20220627/el-gobierno-panameno-congela-precio-de-combustible-en-medio-de-paro-de-transportistas-1127418951.html

El Gobierno panameño congela precio de combustible en medio de paro de transportistas

El Gobierno panameño congela precio de combustible en medio de paro de transportistas

SAN SALVADOR (Sputnik) — El ministro panameño de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Augusto Valderrama, informó que el Gobierno decidió congelar el precio del... 27.06.2022, Sputnik Mundo

El 26 de junio, los transportistas de carga de las Tierras Altas (occidente), productora del 70% de las verduras y las legumbres consumidas por el país, comenzaron un paro de dos días para exigir que la medida de congelamiento del combustible aprobada para el sector fuera ampliada a toda la sociedad."Tras un largo proceso de negociación, decidimos apoyar la solicitud, era un compromiso de Gobierno, de congelar el precio para ellos a 3,95 [dólares] el galón, una medida significativa de apoyo que beneficia a los productores de la región [distrito de Tierras Altas], quienes desde las cuatro de la mañana de hoy [27 de junio] podían inscribirse en la plataforma para acceder a los beneficios de la decisión", expuso el miembro del gabinete de Gobierno.Valderrama señaló que también recibió otras solicitudes como la referida al combustible para los camiones de carga internacional, asunto que no le atañe de manera a su cartera, aunque recogió la demanda.Los huelguistas aprovecharon para ampliar su pliego de demandas a otros temas como la Caja del Seguro Social y sindicalización en Tierras Altas.Valderrama expuso que la parte gubernamental insistió en la importancia de sentarse a la mesa del diálogo y no recurrir a acciones de fuerza, causantes de daños (económicos), afectan a terceros e interrumpen la actividad comercial.El presidente de la Unión Nacional de Productores de Panamá, Aquiles Acevedo, dijo a medios locales que el problema del precio del combustible no solo afecta a la provincia de Chiriquí (asiento de Tierras Altas), pues tiene alcance nacional.La afectación por el paro de los transportistas agrícolas panameños ronda el medio millón de dólares diarios y origina una situación sin precedentes y sin posible solución a la vista, subrayó el gremialista.La tendencia alcista del precio del combustible a nivel mundial está relacionada con el conflicto militar en el este de Europa y la política de sanciones aplicada a Rusia por Occidente.

