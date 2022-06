https://mundo.sputniknews.com/20220627/el-gobierno-de-panama-da-luz-verde-a-programa-medicamentos-solidarios-1127415155.html

El Gobierno de Panamá da luz verde a programa Medicamentos Solidarios

SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, autorizó el inicio de un programa piloto de medicamentos solidarios para beneficiarios... 27.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-27T21:11+0000

2022-06-27T21:11+0000

2022-06-27T21:11+0000

américa latina

panamá

"Me complace anunciar al país que he autorizado iniciar, lo más pronto posible, el programa de Medicamentos Solidarios [MedicSol], que permite a los asegurados que no encuentren medicamentos en la Caja de Seguro Social [CSS] de Panamá recibirlos sin costo en los comercios afiliados", tuiteó Cortizo.El mandatario especificó que el programa dará inicio en su primera etapa en cuatro policlínicas de Ciudad de Panamá, con cuatro fármacos antihipertensivos y uno para el colesterol, destinados a pacientes que cuenten con expediente en estos centros médicos, antes del 15 de mayo de 2022.La segunda fase incluirá los medicamentos citados más antidiabéticos, mientras que tercera sumará el paracetamol y la ibuprofeno.El director de CCS, Enrique Lau Cortés, destacó la total transparencia del procedimiento, pues permite la trazabilidad de los medicamentos, y al propio tiempo conocer dónde están concentrados los pacientes con esas patologías, a fin de efectuar y intervenciones preventivas en esos lugares.El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, al frente de la mesa técnica de medicamentos, reveló que el plan piloto de abastecimiento preventivo beneficiará de manera inmediata las necesidades de la población y sus resultados se verán a largo plazo.

panamá

panamá