EEUU enviará a Kiev avanzados sistemas de defensa aérea de mediano y largo alcance

WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos está preparando otro paquete de ayuda militar a Ucrania que por primera vez incluirá modernos sistemas de defensa aérea... 27.06.2022, Sputnik Mundo

El consejero de Seguridad especificó que EEUU también enviaría a Ucrania otros elementos de "necesidad urgente" como municiones de artillería y radares de contrabatería.Según Sullivan, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en un discurso ante los líderes del G7, dejó claro que "un conflicto prolongado no es del interés para el pueblo ucraniano por razones obvias" y pidió tener esto en cuenta al planificar la ayuda militar."Así que le gustaría ver a sus Fuerzas Armadas y a aquellos en Occidente que están apoyando a su Ejército, haciendo el máximo uso de los próximos meses para poner a Ucrania en la mejor posición posible", subrayó.Respecto al retraso del acuerdo entre los países del G7 para imponer un tope al precio del petróleo de Rusia, el asesor estadounidense lo achacó a la complejidad del método."Este no es un método probado y verdadero que se puede sacar del estante (...) es un nuevo tipo de concepto para combatir un desafío particularmente novedoso: cómo lidiar de manera efectiva con un país que vende millones de barriles de petróleo al día", resaltó.Preguntado sobre la posibilidad de una reunión entre el presidente de EEUU, Joe Biden, y su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en la cumbre de la OTAN en Madrid, Sullivan respondió que "no está planeada, pero tampoco descartada".Asimismo, indicó, Biden y el presidente de China, Xi Jinping, "tendrán la oportunidad de hablar en las próximas semanas".El pasado 22 de junio, el Ministerio de Exteriores chino anunció que un contacto entre los líderes de China y EEUU era "extremadamente importante".

