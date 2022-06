https://mundo.sputniknews.com/20220627/dia-del-empleado-del-estado-que-importancia-ocupa-el-sector-publico-en-america-latina-1127416778.html

Día del Empleado del Estado: qué importancia ocupa el sector público en América Latina

La cantidad de empleados públicos tiene un peso desigual en las economías latinoamericanas pero muestra un crecimiento en varios países de la región en los... 27.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-27T21:20+0000

2022-06-27T21:20+0000

2022-06-27T21:20+0000

américa latina

📈 mercados y finanzas

servicios públicos

funcionarios

Un 27 de junio pero de 1978, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el convenio 151 y la recomendación 159, referentes a las relaciones de trabajo en la administración pública y al reconocimiento de la negociación colectiva, derecho que hasta entonces, había excluido a los trabajadores estatales. En América Latina, esa fecha se transformó en un día de celebración para trabajadores públicos argentinos y colombianos.Es que, tanto en América Latina y el Caribe, el trabajo estatal es un sector clave para la economía de los países. De acuerdo a un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)​ de 2020 pero con datos de 2018, el empleo en el sector público en la región de América Latina y el Caribe representa, en promedio, el 11,9% del total.Sin embargo, un repaso de la realidad de cada país muestra el diferente peso que el sector público tiene en las diferentes economías.Países del Caribe como Trinidad y Tobago (25,9%), Barbados (23,6%) y Guyana (22,1%), cuentan con una mayor incidencia del sector, mientras que El Salvador (7,7%), Guatemala (6,4%), Honduras (6%) y Colombia (3,7%) son las naciones que poseen menor cantidad de trabajadores estatales.Para el caso colombiano, la OCDE considera que el porcentaje puede no ser preciso, debido a que no es posible contemplar a los trabajadores informales, modalidad de trabajo muy presente en el país.Además, existen trabajadores destinados a servicios públicos que no son contabilizados. Un caso particular es el de los trabajadores de la salud en Colombia, que en su mayoría no pertenecen al sector público porque se desempeñan como contratistas privados.Argentina, en cambio, posee una fuerza laboral pública que ronda el 17,2% y es uno de los países que entre 2011 y 2018 aumentó su porcentaje de empleados públicos. Este incremento también se dio, aunque en menor medida, en Uruguay (donde el sector representa el 15%), República Dominicana (14,8%) y Chile (12%).Para la OCDE, el incremento del porcentaje de funcionarios estatales en los países latinoamericanos se debe, entre otros factores, a la reducción del empleo total.La planilla de trabajadores públicos continuó en expansión en los últimos años: datos de marzo de 2022 del Ministerio de Trabajo argentino confirman que la tendencia al alza continua.Entre marzo de 2021 y marzo de 2022, Argentina sumó 75.700 nuevos funcionarios públicos, lo que representó un crecimiento del 2,3% en la nómina estatal.

