Aprueban reformas al aborto en Israel

TEL AVIV (Sputnik) — El comité de Trabajo, Bienestar social y Sanidad ha aprobado reformas liberalizadoras en el aborto en una lectura preliminar en el... 27.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-27T15:04+0000

internacional

aborto

israel

oriente medio

"He sido testigo de cómo los comités [de interrupción del embarazo a los que se someten todas las israelíes que desean abortar] hacían preguntas muy íntimas y algunas también irrelevantes. Esas preguntas estaban escritas de modo machista y anticuado y sugerían que los derechos de la mujer no eran relevantes", afirmó el ministro de Sanidad, Nitzan Horowitz, quien presentó la enmienda este 27 de junio, refiriéndose a la obligatoriedad de toda mujer israelí a pasar por un comité con miembros estatales, quienes deciden si es candidata o no a un aborto.Las nuevas enmiendas permitirán a las mujeres solicitar una intervención para interrumpir un embarazo en línea y también hará que el aborto farmacológico sea más accesible en algunos lugares del país.En la actualidad, los criterios para recibir luz verde del comité son no estar casada, ser menor de 18 años, mayor de 40, que el embarazo se haya producido por causas ilegales (violación, incesto), que el feto esté defectuoso y que el embarazo suponga riesgo físico o emocional a la madre. La ley actual, aprobada en 1978 y desde entonces no modificada, permite abortar a quien reúna uno de ellos.La reforma presentada permitirá que el aborto farmacológico se ofrezca en clínicas privadas y mejorará el proceso de los Comités de Interrupción del Embarazo. También permitirá que los formularios se envíen en línea.

israel

2022

aborto, israel, oriente medio