Las empresas energéticas francesas piden a los ciudadanos reducir el consumo de energía

Según los directivos de las compañías, la reducción del consumo es la única forma de evitar la escasez de gas, electricidad y petróleo en Francia durante el próximo invierno, ya que, señalan, las importaciones de otros países aún no pueden compensar la falta de energía tras la fuerte caída del suministro de gas ruso.Indican que el rápido aumento de los precios de la energía amenaza la "unidad social y política" del país, y genera un gran impacto en el poder adquisitivo de los ciudadanos.La empresa francesa de transporte gasístico GRTGaz anunció el pasado 17 de junio que el país llevaba desde el 15 de junio sin recibir suministros de gas procedente de Rusia a través del gasoducto entre Francia y Alemania.El pasado 15 de junio, el gigante de energía ruso Gazprom avisó que la capacidad de transporte del gasoducto Nord Stream no excedería los 67 millones de metros cúbicos diarios, frente a los 167 millones previstos, debido a las restricciones a la estación compresora Portóvaya, al inicio de la tubería, ubicada entre Rusia y Finlandia.Gazprom explicó que ahora solo se pueden utilizar tres compresores de gas debido a la demora por las sanciones del grupo alemán Siemens en reparar los equipos bombeadores del combustible de la estación a las afueras de San Petersburgo.Además, los precios del gas y la electricidad en Europa comenzaron a aumentar después del inicio de la operación especial militar rusa en Ucrania el 24 de febrero y la posterior imposición de las sanciones antirrusas, especialmente a los productos energéticos.El pasado 3 de junio, el Consejo Europeo formalizó su sexto paquete de sanciones contra Rusia que incluye la prohibición de importar petróleo ruso por vía marítima, con una excepción temporal para el crudo suministrado por el oleoducto Druzhba.Europa no descarta la introducción de un séptimo paquete, que podría incluir un embargo al suministro del gas ruso.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que la política de contención de Rusia forma parte de la estrategia occidental a largo plazo y aseguró que las sanciones hicieron un serio daño a toda la economía mundial.

