El líder checheno nombra al verdadero enemigo de los ucranianos

El líder checheno nombra al verdadero enemigo de los ucranianos

Si bien el régimen de Kiev califica a Rusia como su principal enemigo, en realidad, es otro país el que es hostil hacia Ucrania, opina el líder de la república... 26.06.2022, Sputnik Mundo

En su canal de Telegram, Ramzán Kadírov comentó las palabras del excoronel y jerarca del Pentágono Richard Black, quien en una entrevista declaró que a EEUU "no le importa cuántos ucranianos mueran" porque para Washington el conflicto en Ucrania no es más que "un gran partido de fútbol". El líder checheno recordó que "había declarado desde el principio que no es Rusia, sino EEUU el principal enemigo de Ucrania".Rusia lanzó el 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. En respuesta, los países aliados de Washington activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales contra Moscú.Las restricciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, la congelación de sus reservas internacionales, el embargo sobre la importación de algunos agentes energéticos, así como el cierre del espacio aéreo, puertos y carreteras para transportistas rusos.

