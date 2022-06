https://mundo.sputniknews.com/20220625/la-razon-por-la-que-en-eeuu-se-estan-robando-bulldogs-franceses-1127309441.html

La razón por la que en EEUU se están robando bulldogs franceses

La razón por la que en EEUU se están robando bulldogs franceses

Los perros y gatos se han convertido en miembros de muchas familias durante la pandemia, y esto no impide que estos pequeños seres se vuelvan blanco de la...

estilo de vida

eeuu

perros

bulldog

En Estados Unidos se ha reportado en los últimos meses un fenómeno muy particular, ya que los perros bulldog franceses se han convertido en las principales víctimas de robo en ciudades como Miami, Nueva York, Chicago y Houston.De acuerdo con la prensa estadounidense, esta raza se ha convertido en una de las más demandadas, sobre todo en estados como California, donde un cachorro de bulldog francés puede valer desde 6.000 dólares hasta 30.000 dólares, dependiendo de la variedad del animal.Esto ha obligado a varios criaderos de perros a tomar fuertes medidas de seguridad, como verificación de la identidad de posibles clientes, colocar cámaras de videovigilancia y hasta portar armas cuando van a zonas que no conocen. También se han reportado varias estafas cuando le hacen creer a las personas que les están vendiendo cierta raza de perro, cuando en realidad no lo es, o simplemente cobran el dinero sin tener a un cachorro.Uno de los casos más famosos de secuestro de un perro buldog francés ocurrió a principios de 2021, cuando la cantante Lady Gaga denunció un ataque en contra de su cuidador de perros, Ryan Fischer, y el secuestro de dos de tres de sus mascotas.El caso se volvió viral debido a que se compartió el video del momento en el que los secuestradores dispararon a Fischer y se llevaron a los canes.Unos días después, una mujer entregó a los animales a la policía de Los Angeles, sin que se precisara cómo es que los obtuvo o si se le otorgó la recompensa que ofreció la cantante.

eeuu

2022

Noticias

