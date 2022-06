https://mundo.sputniknews.com/20220625/la-feria-internacional-de-cochabamba-un-termometro-de-la-economia-boliviana--1127316616.html

La Feria Internacional de Cochabamba, un termómetro de la economía boliviana

La Feria Internacional de Cochabamba, un termómetro de la economía boliviana

Hasta el 26 de junio en esta ciudad está abierto al público un espacio para consumir, comprar y hacer negocios. Allí, emprendedores y empresarios analizaron la... 25.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-25T01:52+0000

2022-06-25T01:52+0000

2022-06-25T01:52+0000

américa latina

bolivia

📝 reportajes

feria

empresarios

producción

exportaciones

📈 mercados y finanzas

cochabamba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/19/1127315269_295:0:2969:1504_1920x0_80_0_0_78e9f372b3f41a10abc02b9f71fe9e2d.jpg

Por la tradicional Feria Internacional de Cochabamba (Feicobol) pasan a diario miles de visitantes, así como empresarios apresurados por cerrar negocios. A través de más de 1.000 puestos y estands, desde las empresas más importantes del país hasta pequeños emprendedores y artesanos, muestran la realidad económica de Bolivia, más allá de los buenos números que difunde el Gobierno de Luis Arce.Feicobol funciona cada año desde 1974 en 10 hectáreas junto a la laguna Alalay, en la capital departamental. Durante 10 días concentra la atención de todo el país, con la presentación de cantantes, bandas musicales, modelos, youtubers y celebridades efímeras, entre otros.Las calles y largos pasillos abarrotados de artículos de consumo dan cuenta del momento económico que vive el país. El relato de cada empresario y expositor da cuenta del esfuerzo que hay detrás de cada producto en exhibición."En Bolivia están empezando a repuntar los negocios y las inversiones. La gente nuevamente confía en la banca, en el sistema financiero", dijo a Sputnik Ariel Ledezma Vega, líder de Experiencia del Cliente de la Banca Familia, de La Promotora EFV (Entidad Financiera de Vivienda).Ledezma notó una gran concurrencia de visitantes en esta 38° edición de la feria. Según los organizadores, hasta el próximo domingo 26 de junio, cuando finalice, habrán pasado por este predio 250.000 personas.Cada tanto, algún visitante pasaba a sentarse, tomar un café y escuchar la oferta de servicios financieros de esta empresa."La Promotora se dedica básicamente al crédito para vivienda, que es su fuerte. Contamos también con caja de ahorro. Tenemos agencias en Pando, Beni, Potosí, La Paz, Cochabamba. Y muy pronto vamos a abrir en otras ciudades de Bolivia", contó Ledezma.Récord históricoSu confianza en la economía concuerda con los datos presentados por el Gobierno de Arce. "Este año, de enero a abril, hemos llegado a 4.278 millones de dólares de exportaciones, cuyo monto es el más alto registrado para el primer cuatrimestre de toda la historia de nuestro país", dijo Benjamín Blanco, viceministro de Comercio Exterior, al canal estatal Bolivia TV.Blanco también resaltó que, por primera vez, más de la mitad de los 4.278 millones de dólares corresponde al sector manufacturero, que genera la mayor cantidad de empleo en el país."Eso demuestra que existe, además, una reconversión de nuestra matriz, que en primera instancia era primaria exportadora", sostuvo el viceministro."Las manufacturas han superado las cifras con relación a los hidrocarburos, minerales y agricultura básica, por lo que hoy tenemos el 51% en el ámbito de la manufactura, que supera los más de dos mil millones de dólares", afirmó.El Gobierno de Arce también anunció que durante 2021 la inversión extranjera creció en un 76,4%, en comparación con 2020.Según un reporte del Banco Central de Bolivia (BCB), en 2020 Bolivia tuvo un ingreso por Inversión Extranjera Directa (IED) de 594 millones de dólares. En 2021, la IED alcanzó a 1.048 millones, "mostrando una mejora significativa en relación a 2019 y 2020", según el banco.Este buen clima económico se reflejó en la Rueda de Negocios de la Feicobol, que reunió a 215 compañías de 16 países, muchas de las cuales se presentaron vía virtual.En ese espacio, organizado por la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Cochabamba (Cadexco) y la Feicobol, se generaron intenciones de negocios por 45 millones de dólares.El esfuerzo de las pequeñas empresasEn el micromundo de la Feicobol se encuentran tractores, palas mecánicas y todo tipo de máquinas de construcción. Bares, restaurantes, hasta puestos para vacunarse contra el COVID-19.En una de sus esquinas funciona el local de Luigi Vincenzo, una marca de jeans boliviana que da trabajo a 40 personas.Silvia Carranza, creadora de la American Trading Company —que fabrica los jeans y otras prendas— conversó con Sputnik.Y comentó: "La cosa no está tan fácil ahora. En esta feria noto que el público viene, pero no a hacer compras. Viene a observar, visitar, pero nuestras ventas son muy bajas".Carranza explicó que a su rubro, el textil, "mucho le afecta el contrabando de ropa usada americana. En Cochabamba, La Paz y Santa Cruz (este) estamos llenos de ese tipo de prendas. Eso afecta al sector textil, al pequeño, al mediano, a todos. Ese es el sufrimiento que estamos padeciendo", dijo, y pidió apoyo del Gobierno para cuidar mejor las fronteras.Contó que desde 2000, cuando se creó la empresa, tuvo un crecimiento permanente que se estancó en 2015: "Ahora mantenemos todo lo que logramos hasta esa fecha. De ahí en adelante no hemos podido avanzar. Por eso usted me ve aquí, trabajando en una feria, viendo la manera de generar ingresos para que nuestra empresa no muera".El mejor vino de BoliviaTarija, en el sur, es el departamento encargado de fabricar vino para todo el país. Por la altura de sus cerros y valles, entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, el sabor y la calidad de sus uvas le dan fama nacional. Y poco a poco empieza a hacerse conocer en el exterior.Andrea Chinchila, nacida en Tarija, fue enviada a la Feicobol por la Cooperativa Integral Campesina (COINCA): "Es muy diferente a las otras bodegas, porque la nuestra es una cooperativa conformada por 87 socios. No es de uno solo", dijo a Sputnik.Chinchila invitó algunas muestras de sus vinos: "Hemos llegado a producir el tannat, el trivarietal, el cabernet, que son los mejores de nuestra bodega. Mañana llega el vino de chocolate para que pruebe la ciudad de Cochabamba".La representante de la cooperativa aseguró que las ventas van muy bien, con cada vez mayor llegada a los departamentos de Bolivia: "Ahorita, lo que nos baja un poco las ventas es el tema del contrabando. Además, aquí los impuestos son un poquito altos".

bolivia

cochabamba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

bolivia, 📝 reportajes, feria, empresarios, producción, exportaciones, 📈 mercados y finanzas, cochabamba