Irrumpen el Ministerio de Planificación de Haití en reclamo de ayuda para compra de alimentos

Irrumpen el Ministerio de Planificación de Haití en reclamo de ayuda para compra de alimentos

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — Individuos no identificados asaltaron el Ministerio de Planificación de Haití para reclamar asistencia para compra de alimentos y... 25.06.2022, Sputnik Mundo

Aunque el comunicado no precisa la identidad de los asaltantes, medios locales de prensa indicaron que son simpatizantes del Sector Democrático y Popular, plataforma que mantuvo una fuerte oposición contra el Gobierno del presidente asesinado Jovenel Moise, pero que luego se alió con el actual primer ministro Ariel Henry.No es la primera vez que militantes del Sector Democrático irrumpen en el Ministerio de Planificación, liderado por el exsenador y miembro de la plataforma, Ricard Pierre.Los manifestantes aseguraron que recibieron promesas de empleo, pero casi un año después aún no se han cumplido.También afirmaron que volverán a irrumpir en la sede estatal si no son escuchadas sus peticiones.Por su parte, el ministerio reiteró su compromiso con su responsabilidad de diseñar, dirigir y animar el proceso de planificación del desarrollo del país y de coordinar las aportaciones externas en apoyo del esfuerzo nacional de desarrollo.

