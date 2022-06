https://mundo.sputniknews.com/20220625/el-imperio-de-eeuu-esta-como-biden-se-cae-de-la-bicicleta-1127289119.html

"El imperio de EEUU está como Biden: se cae de la bicicleta"

"El imperio de EEUU está como Biden: se cae de la bicicleta"

El presidente de EEUU, Joe Biden, se cayó de la bicicleta mientras daba un paseo cerca de una playa en el estado de Delaware. Una caída, que no es una más... 25.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-25T06:00+0000

2022-06-25T06:00+0000

2022-06-25T06:00+0000

qué pasa

eeuu

joe biden

caída

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1127288854_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_ea144c7c7ee16cc0e5f8bc2bf95c4adf.jpg

"El imperio de EEUU está como Biden: se cae de la bicicleta" "El imperio de EEUU está como Biden: se cae de la bicicleta"

SintomáticoAsí como Biden no pudo evitar perder el equilibrio, y como consecuencia, evitar la caída de la bicicleta en la que estaba dando un paseo, tampoco se pudo evitar que hubiera cámaras inoportunas que registraran el insuceso, y que estas imágenes se volvieran virales casi que al instante a nivel global.Y es que los antecedentes no es precisamente que favorezcan al inquilino de la Casa Blanca. Un mandatario que ha estado regado de tropiezos en escaleras, y también de saludos extendiendo su mano, como si se la fuera a estrechar a alguien, cuando no tenía a nadie cerca, algo que provocó que se convirtieran en saludos un tanto sospechosos a la vista de todos.Pero esta caída de la bicicleta es mucho más que una simple caída, de acuerdo al analista internacional Fernando Moragón. "Es muy simbólico. Es verdad que no es la primera vez que Biden se cae. O sea, esto lo tiene ya ensayado. Lo de caerse", ironiza.PeligrosoMoragón incide en que la actual posición de EEUU como imperio en decadencia, lo convierte en algo muy peligroso. Eso es muy peligroso, y en EEUU más, porque tiene un componente mesiánico, un componente en el cual los americanos se creen el país libre e imprescindible para liberar al mundo, eso es muy peligroso. Es muy peligroso un imperio en decadencia que está dispuesto a mantener su supremacía mundial a costa de cualquier cosa", avisa el experto.El analista vuelve sobre sus pasos para volver a interpretar lo que significa la caída de la bicicleta del mandatario de EEUU. "La imagen fue muy simbólica, [EEUU] es un imperio viejo, que va de derrota en derrota, no lo olvidemos: derrota en Irak, derrota en Afganistán, derrota en Siria, y ahora derrota en Ucrania, aunque sea una guerra proxy. Lo único que no han hecho es mandar grandes cuerpos de manera oficial, pero tropas están allí bajo otras denominaciones, como mercenarios, compañías privadas, etc", concluye Fernando Moragón.

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

eeuu, joe biden, caída, аудио