Ecuador: "Estallido social nace ante falta de respuestas del Gobierno"

Tras el aumento de las protestas populares contra el Gobierno presidido por Guillermo Lasso en el marco de la grave crisis política y social que vive el país, la expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Gabriela Rivanedeira, dialogó con GPS Internacional para analizar la difícil situación que vive el país sudamericano.Las autoridades ecuatorianas analizan la carta de respuesta emitida por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y sus organizaciones afines para iniciar un proceso de diálogo en medio de las protestas contra la administración, informó el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. En este marco, "estamos ante un estallido social, que no es el primero y que los medios de comunicación corporativistas en nuestros países no estaban comunicando", aseveró Rivanadeira.En este sentido, "la profundización de un sistema neoliberal brutal, con un recorte en los presupuestos de salud y educación, así como el aumento de los precios de combustibles, ha provocado un empobrecimiento que ha crecido en el último año de manera exponencial", lamentó. Asimismo, "esto va acompañado de los altísimos rezagos de la inseguridad, ya que sólo en lo que va de este año, se registran más de 1.800 asesinatos en manos de sicarios, cuando esta modalidad no era recurrente en el país", sostuvo.Represión del Gobierno aleja la posibilidad de diálogo con los protestantesLas acusaciones de que esta situación es impulsada por el correísmo, "son absolutamente graves, falsas y demagógicas, ya que esta es una movilización no partidista", aseveró. Sobre las perspectivas de diálogo, "la salida no va a ser bajo medidas de represión hacia el pueblo, ya que eso va a traer consecuencias muy graves para el Gobierno, así como para aquellos que están llevando adelante la represión", indicó. Asimismo, "se espera que la Asamblea Nacional cumpla un rol en este momento", concluyó.En Sputnik y M24 también estuvimos en contacto con el periodista Ariel Noyola, con quien dialogamos sobre la coyuntura política de México.El canciller Marcelo Ebrard se perfila como posible candidato presidencialLa carrera presidencial en México se adelantó dos años, o al menos eso parece al ver como los presidenciables intensificaron su estrategia de comunicación en las últimas semanas. Al respecto, "ya se han destapado algunos candidatos, sobre todo por parte del oficalismo", indicó el periodista mexicano. Entre los principales candidatos perfila el actual canciller mexicano Marcelo Ebrard, "así como también Adán Augusto López y la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum", añadió.No obstante ello, "todavía es prematuro anticipar quién va a ser finalmente el candidato del oficialismo, de Morena y sus aliados", sostuvo. El canciller Marcelo Ebrard "es un personaje con una larga trayectoria política, que en 2012 ya quiso ser candidato a la presidencia", indicó Noyola. Ante los rumores de que sea candidato por Movimiento Ciudadano, "eso es altamente improbable, ya que este es un partido abiertamente opositor al oficialismo, por lo que sería un salto muy arriesgado por el canciller", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre los desafíos de la gobernanza internacional, en el marco de las fricciones entre los procesos de la globalización y el margen de maniobra de los Estados.Muestra 100+En el cierre cultural, estuvimos en contacto con el artista y economista Ricardo Pascale, con quien dialogamos sobre la muestra "100+", la cual es una escultura realizada por él en conmemoración del centenario del Club de Golf de Uruguay.

