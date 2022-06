https://mundo.sputniknews.com/20220625/como-puede-rusia-poner-de-rodillas-a-la-industria-de-microprocesadores-y-semiconductores-1127314206.html

¿Cómo puede Rusia poner de rodillas a la industria de microprocesadores y semiconductores?

¿Cómo puede Rusia poner de rodillas a la industria de microprocesadores y semiconductores?

Tras el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania los países occidentales, así como algunos de Asia, impusieron sanciones a la importación de...

Y es que la producción de microprocesadores y semiconductores no se limita únicamente a los procesos altamente tecnológicos, sino también viene regida por el suministro de las materias primas que son esenciales para poder llevar a cabo dichos procesos. Aquí es donde Rusia tiene la mejor mano, siendo el gas neón una de sus cartas fuertes.Gas neón: el diablo está en los detallesEste gas es una de las principales materias primas utilizadas a la hora de fabricar semiconductores. En particular, es necesario para un buen funcionamiento de los láseres, que a su vez desempeñan una función clave en la producción de microchips.Antes del inicio de la operación especial militar de Rusia, Ucrania era probablemente el mayor exportador de este gas, acaparando aproximadamente el 40% del mercado mundial según diferentes estimaciones, y del 90% del neón utilizado en la industria tecnológica de EEUU.Sus dos principales plantas de producción de este gas, Ingas y Cryoin, se encuentran en las ciudades de Odesa (33%) y Mariúpol (67%) respectivamente. Debido al conflicto que se está desarrollando, las dos plantas ahora están inactivas, lo cual podría tener unas graves repercusiones en la industria de los microprocesadores.Los otros dos grandes jugadores son Rusia y China, cada uno de los cuales produce aproximadamente el 30% del neón a nivel mundial, dejando muy poco para los demás participantes de este mercado, indica Chen Zhina, director general de Changzhou Naxin Special Gases. Pero, ¿por qué son tan escasos los fabricantes?La respuesta a esta pregunta también explica la razón por la que Rusia podría cubrir gran parte de la producción de Ucrania y por qué su respuesta a las sanciones podría ser tan contundente.El legado de la guerra de las galaxiasEl gas neón se extrae del subproducto de la industria metalúrgica, donde en el proceso de extracción del oxígeno se forma una mezcla de helio y neón. Por lo cual, hace falta una fabricación de metales a enormes escalas para que se genere una cantidad suficiente de este subproducto.Tal y como lo destacó el vicedirector de la compañía Akela-N, que se especializa en la producción de gases inertes, Fiódor Kólesov, hasta hace poco la mayor parte de esta materia prima venía a Ucrania precisamente desde Rusia, pues este país eslavo no cuenta con una industria metalúrgica suficientemente grande para poder generar tanto gas.Ahora, la pregunta que muchos podrán hacerse, es: ¿por qué hay tan pocos fabricantes de neón en el mundo? Y es una pregunta lógica, pues en el sentido tecnológico la generación de la mezcla de neón y helio, así como su posterior depuración, no es un proceso complejo.No obstante, es una producción costosa que requiere unas considerables inversiones iniciales con un plazo de retorno sobre la inversión muy largo. El liderazgo de Rusia y Ucrania se remonta a los tiempos de la Unión Soviética y la guerra espacial que todos esperaban en sus tiempos.También se esperaba que la nueva arma principal serían los rayos láser, y estos necesitan unas enormes cantidades de neón. Por esta razón, los procesos de producción en las plantas metalúrgicas de la URSS fueron adaptadas para la generación de los gases que sirven de materia prima para la posterior depuración del neón.La Unión Soviética disponía de los medios económicos para invertir en sectores que tardarían mucho tiempo en retornar. De acuerdo con Kólesov, lo más probable es que los demás gigantes de la producción de metales, como lo es EEUU, no logren generar dichos gases porque tendrían que cambiar sus planes y procesos de fabricación.Encima, en tiempos tranquilos la generación y depuración del neón es bastante costosa, mientras que su precio en el mercado no es lo suficientemente alto para ser atractivo.Entonces, ¿por qué China sí invirtió en la generación y depuración del neón? La respuesta a esta pregunta no se remonta a décadas, sino a varios años. En 2015 hubo un enorme repunte en el precio del neón, que creció en un 600%, porque uno de los principales suministradores ucranianos elevó el precio unilateralmente. Por ello, los funcionarios chinos se plantearon la misión de diversificar al máximo sus fuentes de neón, lo que implicaba también producirlo domésticamente.En esta ocasión bastó solo con la expectativa del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, para que antes del 24 de febrero el precio del neón creciera un 900%. Kólesov indica, que el precio se normalizará en cuestión de meses y no afectará gravemente a la fabricación de los microprocesadores, pues tanto Rusia como China pueden compensar la ausencia de Ucrania en este mercado.Otro notable efecto se pudo observar con el ejemplo del mayor fabricante de sistemas de fotolitografía para la industria de los semiconductores, ASML. En vísperas de la operación militar especial la compañía anunció que estaba buscando fuentes adicionales para el gas neón, y eso a pesar de que Rusia y Ucrania combinadas le suministraban solo el 20% de sus necesidades.Todo esto viene a mostrar los devastadores efectos que podría haber en caso de que Rusia sancione por completo la venta del neón como respuesta a las restricciones de Occidente.De momento Moscú solo ha limitado la exportación de los gases inertes necesarios para la producción de microprocesadores (que incluyen también el helio, xenón y criptón), cuyas ventas tendrán que ser aprobadas por las autoridades. La limitación estará vigente hasta el final de 2022.Cabe destacar, que la situación con los demás gases es similar a la del neón. Al mismo tiempo, Kólesov indica que la demanda por estos gases ha crecido mucho, pero los pedidos son difíciles de satisfacer debido a las sanciones de Occidente, que dificultan mucho las transacciones bancarias.

