Centenares protestan ante la Corte Suprema de EEUU por anulación de fallo sobre abortos

Centenares protestan ante la Corte Suprema de EEUU por anulación de fallo sobre abortos

WASHINGTON (Sputnik) — Varios cientos de personas protestan ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que el 24 de junio anuló las garantías constitucionales... 25.06.2022

En la calle que separa los edificios del tribunal y del Capitolio, en el centro de Washington, se han reunido tanto los partidarios de las libertades reproductivas como sus opositores, que están en clara minoría.Los conflictos no van más allá de los altercados verbales y, cuando amenazan con violencia física, son disueltos por los agentes de policía.Los manifestantes acudieron con pancartas que rezan "Mi cuerpo es mi elección", "Abajo la Corte Suprema", "Soy una mujer y no quiero menos derechos que un arma" e incluso "Amo el aborto".Este 24 de junio, la Corte Suprema anuló el precedente establecido en la decisión Roe vs. Wade de 1973 y dictaminó que los estados pueden regular la práctica del aborto.El juez Samuel Alito, autor de la opinión escrita de la Corte Suprema, dijo que la Constitución de EEUU no prohíbe que los ciudadanos de los estados regulen el aborto ni confiere el derecho al procedimiento.La decisión anulada de Roe falló a favor de la capacidad de las mujeres embarazadas para buscar un aborto sin restricciones gubernamentales indebidas. Una decisión en el caso de 1992 de Planned Parenthood vs. Casey confirmó en gran medida el fallo de Roe.Los tres jueces nominados y confirmados para la Corte Suprema bajo la administración del expresidente Donald Trump —Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett— fueron clave en la decisión tomada, dijo el actual mandatario de EEUU, Joe Biden, durante comentarios en respuesta al fallo del 24 de junio.Biden también pidió que el Congreso codifique las protecciones contra el aborto en la ley federal e instó a los votantes a elegir a candidatos a favor del aborto durante las elecciones legislativas de noviembre.

