Víctimas de abuso policial del paro nacional en Colombia aún esperan justicia

BOGOTÁ (Sputnik) — En abril de 2021, miles de colombianos salieron a las calles para expresar su rechazo a una reforma tributaria que advertían afectaría... 24.06.2022, Sputnik Mundo

El descontento generalizado por otros varios problemas sociales desatendidos hizo que las marchas se hicieran más grandes y pusieran en jaque el Gobierno de Ivan Duque.Durante casi tres meses de protestas, se produjeron varios abusos por parte de policías y de otros miembros de las fuerzas públicas contra estudiantes y marchantes. Un año después, las familias de las víctimas todavía esperan justicia.El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz tiene un registro de 80 víctimas mortales en distintas partes de Colombia, y el informe Resistir la impunidad, realizado por Diego Cancino, concejal de Bogotá, tiene en su base de datos a 790 víctimas de distintos tipos de abusos por miembros de la Policía Nacional.Estos números son muy distintos a los que posee la Fiscalía General de la Nación, que solo habla de 151 muertes en todo el país durante las manifestaciones, de las cuales 106 habrían sido responsabilidad de civiles armados.El congresista Wilson Arias, del partido Polo Democrático Alternativo (izquierda), opinó, en diálogo con la Agencia Sputnik, que la Fiscalía no muestra diligencia en esclarecer los crímenes.Resaltó que la Fiscalía solo ha actuado para detener e investigar a los jóvenes que participaron en las protestas masivas."A lo que sí se ha aplicado la Fiscalía es a la investigación de los jóvenes que presuntamente han cometido hechos delictivos durante el paro (...) La Fiscalía ha tenido, en mi opinión, una investigación absolutamente sesgada, donde el Estado dirige sus esfuerzos contra las personas que movilizan y protestan y no contra los que produjeron los muertos", sostuvo.ImpunidadEl informe del concejal Cancino señala que, hasta mediados de 2021, el 83,1% de los casos en los que ha estado involucrado un miembro de la fuerza pública no han sido resueltos, y 50% se encuentra hasta ahora en etapa de indagación"Si se suman los casos que se encuentran en etapa de indagación asociados a la fuerza pública y a particulares, con aquellos casos en los que no se ha identificado un responsable, encontramos que el 74,1% de los casos de presuntos hechos delictivos permanecen impunes", dice el informe.Con la elección de Gustavo Petro como presidente, las oenegés y las víctimas de la represión policial de las manifestaciones de 2021 esperan que se aceleren las investigaciones para dar con los responsables.

