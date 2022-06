https://mundo.sputniknews.com/20220624/una-mujer-muere-tras-el-ascenso-clandestino-al-crater-de-popocatepetl-1127287404.html

Una mujer muere tras un ascenso clandestino al cráter de Popocatépetl

Al menos una persona murió y otra más resultó lesionada de manera grave luego de un ascenso clandestino al cráter del volcán Popocatépetl, ubicado en los... 24.06.2022, Sputnik Mundo

Las víctimas resultaron heridas luego de que el volcán arrojara residuos que las lesionaron.Se trataba de una brigada de cinco alpinistas no profesionales que fueron rescatados durante la madrugada del viernes 24 de junio por elementos de la Policía Alta Montaña, quienes brindaron atención médica a los heridos, entre ellos la persona en condiciones de gravedad.La víctima mortal resultó ser una mujer que no soportó las quemaduras de la exhalación volcánica, en un escenario en el que el Popocatépetl se mantiene en alerta fase amarilla, de acuerdo con los criterios de la Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC).La dependencia de prevención emitió una alerta donde pide a la población no buscar hazañas deportivas en el Popocatépetl, pues se trata de un volcán activo con accesos cerrados al público desde 1994."Aun en el caso de presentar precursores, no es posible conocer la hora en que ocurrirá un evento explosivo. Es importante que sepas que aun cuando haya días que muestre una aparente calma por dentro sigue activo", subrayó Protección Civil.La CNPC detalló que el mapa de peligros ha identificado que la zona más peligrosa del volcán son los primeros 12 kilómetros derivados a partir del cráter, donde se corren riesgos de lesiones por erupción de objetos balísticos, flujos piroclásticos, lahares, avalanchas, cenizas y lava."Cualquier iniciativa de organizaciones o individuos que con fines aparentemente deportivos o recreativos llamen a rebasar los límites de seguridad puede tener consecuencias legales, ya que exponen la vida de personas que ingresan a una zona de alta peligrosidad", señaló Protección Civil."Estas actividades no constituyen una hazaña deportiva ni un mérito personal, son un acto irresponsable que pone en riesgo tu vida y la de rescatistas que brindan ayuda humanitaria ante cualquier emergencia", abundó.

