https://mundo.sputniknews.com/20220624/trump-anular-el-derecho-al-aborto-en-eeuu-fue-la-voluntad-de-dios-1127293843.html

Trump: Anular el derecho al aborto en EEUU fue "la voluntad de Dios"

Trump: Anular el derecho al aborto en EEUU fue "la voluntad de Dios"

El expresidente estadounidense, Donald Trump, se manifestó a favor de la revocación del derecho al aborto en su país, lo cual levantó críticas entre sus... 24.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-24T20:18+0000

2022-06-24T20:18+0000

2022-06-24T20:18+0000

internacional

donald trump

eeuu

aborto

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1125405304_105:0:2048:1093_1920x0_80_0_0_3b17cb3c4d675fb0a9a08a3c90ac1103.jpg

Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos echara para atrás la ley que permite el aborto, el magnate republicano dijo que la decisión se debe a "la voluntad de Dios", ya que es lo que indica la Constitución de su país. Así lo aseguró el exmandatario durante una entrevista con la cadena televisiva Fox News, en la que también sugirió que se trataba de un gran avance para las libertades del pueblo estadounidense. También sugirió que esta sentencia se hizo realidad gracias a su Administración y no a la del demócrata Joe Biden, quien se mostró en contra del fallo de las máximas autoridades judiciales de Estados Unidos. La determinación final de la Corte Suprema no significa que la interrupción del embarazo sea ilegal en todo el país, sino que deja a libertad de cada estado la decisión de autorizar o prohibir los abortos, igual que sucedía en Estados Unidos antes de 1973, antes de que se dictara la famosa sentencia Roe vs. Wade. En el caso Roe vs. Wade se falló a favor del derecho de una mujer embarazada a abortar, eludiendo las restricciones gubernamentales. En 1992, la sentencia fue tomada como precedente para el caso Paternidad Planificada vs. Casey.Sin embargo, la máxima autoridad judicial de Estados Unidos decidió revocar el derecho constitucional que tenían las mujeres al aborto.

https://mundo.sputniknews.com/20220624/asi-es-como-donald-trump-quiso-anular-las-elecciones-de-eeuu-1127257891.html

https://mundo.sputniknews.com/20220624/biden-fallo-sobre-aborto-hace-retroceder-a-eeuu-150-anos-1127287846.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

donald trump, eeuu, aborto, joe biden