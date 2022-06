"Señor fiscal, a sus órdenes": el nuevo escándalo en México por el caso Odebrecht

https://mundo.sputniknews.com/20220624/senor-fiscal-a-sus-ordenes-el-nuevo-escandalo-en-mexico-por-el-caso-odebrecht-1127249464.html

Las grabaciones muestran una presunta conversación entre Alejandro Gertz, fiscal general de México, y Emilio Lozoya Thalmann, padre de Emilio Lozoya Austin... 24.06.2022, Sputnik Mundo

Los escándalos alrededor de la Fiscalía General de la República (FGR) no paran. Ahora son unos audios entre Alejandro Gertz Manero y Emilio Lozoya Thalmann los que abren un nuevo episodio mediático sobre este fiscal de 82 años, quien ha contado con el respaldo de López Obrador pese a diversas acusaciones en su contra. En un primer material filtrado por el reportero Manuel López San Martín se escucha cómo el fiscal mexicano se comunica con Lozoya Thalmann para reclamarle que la defensa de su hijo tramitó un amparo como parte del caso Odebrecht, aunque no se precisa por qué razón.Alejandro Gertz le reclama que no tolera los "dobles discursos" y le recomendó cambiar a su "abogadete", al que también llamó "pinche bandido". En respuesta, Lozoya Thalmann se disculpa y le comenta que todo se trató de un error que ya se está solucionando."Por eso lo puse en orden ayer. Te pido una disculpa. Lo voy a reiterar en unos minutos, que se desista porque yo así no juego. Estamos muy agradecimos con la orientación y colaboración", se escucha decir a Lozoya Thalmann. En junio de 2020, el exdirector de Pemex anunció que sus nuevos abogados serían Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas, en sustitución de Javier Coello Trejo.En otro de los audios se escucha a Emilio Lozoya Thalmann platicar con el subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, Juan Ramos, para hablar sobre la documentación que necesitan para extraditar a la esposa de Lozoya Thalmann, Gilda Austin, detenida en 2019 en Alemania.Hasta el momento la Fiscalía General de la República no se ha pronunciado por la filtración de audios.Desde hace meses, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las autoridades judiciales que impongan una pena de 39 años de prisión contra el exdirector de Pemex, quien habría gestionado sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para favorecer en el Congreso de la Unión la aprobación de modificaciones constitucionales que abrieran la participación de extranjeros en la explotación del crudo mexicano.

