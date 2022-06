https://mundo.sputniknews.com/20220624/protestas-en-europa-malas-politicas-energeticas-y-el-bumeran-de-las-sanciones-contra-rusia-1127301611.html

Protestas en Europa: malas políticas energéticas y el bumerán de las sanciones contra Rusia

Protestas en Europa: malas políticas energéticas y el bumerán de las sanciones contra Rusia

La protesta social se apodera del continente sumido en paros y huelgas por el alto costo de vida, la crisis energética y los salarios estancados.

Huelga ferroviaria en Reino Unido, detención de actividades en el aeropuerto de Bruselas, paros en el tráfico aéreo en España, Portugal y Francia, protestas sindicales y descontento social por la creciente inflación, afectan con intensidad a Europa que no logra recuperar su economía.En Reino Unido, el Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte convocó paros los días 21, 23 y 25 de junio, por salarios y mejores condiciones de empleo.El país acumula una inflación de 9% y está al borde del colapso del sistema del transporte, con la mayor huelga en 30 años. La posibilidad de que se plieguen a las medias los sectores de la educación y la salud, está latente."Estas huelgas paralizan la ciudad. Esto aunado al descenso en la popularidad del primer ministro Boris Johnson puede complicar aún más el panorama", dijo a Telescopio, el investigador y consultor mexicano Luis Huacuja, especializado en Derecho y Política internacionales, Diplomacia Parlamentaria, Cooperación Internacional e Integración Regional.El analista señaló que el Reino Unido tiene una tradición de fuerza sindical muy importante y los trabajadores se sienten abandonados. "Se les ha ofrecido un máximo de 3% de aumento salarial cuando ellos reclaman un 7%. Las posibilidades del negociar son nulas. La actitud parece ser la intransigencia", agregó.Huacuja señaló que "los salarios no alcanzan y ya no se puede comprar lo que se compraba hace unos pocos meses"."Las sanciones impuestas a Rusia por parte de EEUU y la UE debido al conflicto en Ucrania están teniendo un efecto búmeran", destacó el investigador mexicano.Consultado sobre las elecciones parlamentarias en Francia, donde el presidente Emmanuel Macron perdió la mayoría en el Parlamento, el experto aseguró que el mandatario "deberá negociar" para sacar adelante reformas.“Macron deberá mirara hacia adentro y eso le quitará tiempo para reforzar el liderazgo que quiere tener en la UE”, consideró el investigador.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

