Moscú espera que el estatus de candidato de Ucrania y Moldavia no empeore relaciones Rusia-UE

MOSCÚ (Sputnik) — Es importante que el otorgamiento del estatus de candidato a la adhesión a la Unión Europea (UE) a Ucrania y Moldavia no empeore aún más las... 24.06.2022, Sputnik Mundo

El 23 de junio los líderes europeos acordaron en la cumbre de la Unión Europea otorgar a Ucrania y Moldavia el estatus de candidato a adherirse al bloque comunitario. El estatus de país candidato es el primer paso para el proceso de adhesión, que puede prolongarse por más de una década.Turquía recibió ese estatus en 1999, Macedonia del Norte en 2005, Montenegro en 2010, Serbia en 2012 y Albania en 2014.El último país en ser admitido en la UE fue Croacia en 2013, tras una década de negociaciones. La resolución de la PACE sobre el vuelo MH17La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) no tiene relación alguna con el poder judicial y es absurdo que emita veredictos, sostuvo el Kremlin al comentar la resolución de esa institución sobre el vuelo MH17.La PACE, pese a no tener nada que ver con la investigación real del derribo del vuelo MH17 en Ucrania en 2014, aprobó el jueves una resolución sobre ese suceso.El texto repite las conjeturas que buscan responsabilizar a Rusia de esa catástrofe.El 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de la compañía Malaysia Airlines, que se dirigía de Ámsterdam a Kuala Lumpur, fue alcanzado por un misil cuando sobrevolaba la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania, una zona convulsionada por los enfrentamientos entre las tropas ucranianas y las milicias.Todos los 298 ocupantes de la aeronave, en su mayoría neerlandeses, murieron. El Ejército ucraniano y las milicias de Donbás se acusaron mutuamente de la catástrofe. El avión debía ser desviado de esa ruta fatal por los controladores aéreos ucranianos pero no sucedió.Una investigación llevada a cabo por Rusia estableció, con los datos de los radares, que el misil con el que fue derribado el vuelo MH17 pertenecía al Ejército ucraniano.Pese a todo, el Equipo de Investigación Conjunta (JIT), conformado por expertos de Países Bajos, Malasia, Australia, Bélgica y la propia Ucrania, afirma que el misil supuestamente pertenecía al Ejército ruso y que había sido transportado previamente a territorio ucraniano, a un área bajo control de las milicias de Donetsk.La investigación del JIT obvió los testimonios de los habitantes de la zona que indican que el misil fue disparado desde una zona controlada por los militares ucranianos.Desde Rusia han denunciado que la "investigación" del JIT es sesgada e imparcial y está plagada de dobles estándares.

2022

