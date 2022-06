https://mundo.sputniknews.com/20220624/millones-de-jovenes-latinoamericanos-enfrentan-una-caida-historica-en-su-educacion-1127299616.html

Millones de jóvenes latinoamericanos enfrentan una caída histórica en su educación

Millones de jóvenes latinoamericanos enfrentan una caída histórica en su educación

Cuatro de cada cinco alumnos de sexto grado en América Latina y el Caribe no alcanzarán el nivel mínimo de comprensión lectora, según un informe del Banco Mundial, Unesco y Unicef. Esta y otras noticias en esta edición de 'En órbita'.

2022-06-24T22:00+0000

2022-06-24T22:00+0000

2022-06-24T22:00+0000

en órbita

educación

pandemia de coronavirus

unesco

educación pública

aborto

eeuu

joe biden

chile

augusto pinochet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1127300326_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_5f7905e21be8ea3e3888d06c6b128293.jpg

Advierten que millones de jóvenes latinoamericanos están ante una caída histórica en su educación Advierten que millones de jóvenes latinoamericanos están ante una caída histórica en su educación

El informe resulta alarmante para millones de niños que no podrán alcanzar el nivel mínimo de comprensión lectora en los próximos años, según revela la investigación. Esta pérdida de aprendizaje podría costarles a los actuales alumnos una reducción en sus ingresos del 12% a lo largo de su vida, de acuerdo con el documento.Los datos corresponden al informe "Situación de la pobreza de aprendizaje a nivel mundial: actualización 2022", elaborado por el Banco Mundial, Unesco y Unicef.Previo a la llegada de la pandemia del COVID-19 en 2020, América Latina y el Caribe ya atravesaban una crisis socioeconómica, la cual se agravó aún más.En órbita dialogó con el docente Pablo Cayota, director general del Colegio Santa Elena y coordinador del programa de educación del Centro Latinoamericano de Economía Humana (Claeh), en Uruguay.Cayota resaltó otro problema: la falta de creatividad de los Estados para afrontar la situación.A criterio del experto, Chile, Uruguay, Perú y algunos países de Centroamérica son los que mejor enfrentaron la situación dentro de América Latina y el Caribe. Por el contrario, Colombia, Argentina, por sus políticas de "cierre” [de escuelas] durante la pandemia, demuestra con suma crudeza lo inadecuado de tal medida".“América Latina y el Caribe ya perdieron más de 10 años de avances en términos de aprendizaje a causa de los dos años de cierre de escuelas por COVID-19", informó Unicef.Cayota detalló por dónde pasan las grandes líneas con el fin de poder cambiar esta tendencia."Se necesitan más escuelas, más tiempo pedagógico y personalización de los procesos de aprendizaje. Pero es muy difícil si no se aumentan los recursos. La educación necesita inversión, formar docentes; y eso es dinero. Hay que priorizar los sectores más vulnerables en esta política", señaló.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la situación de Chile, donde la Justicia continúa con la investigación de testimonios aportados por personas que realizaron el servicio militar obligatorio durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973 -1990).Y además, nos referimos a las repercusiones en EEUU luego de la revocación del derecho constitucional al aborto por parte de la Corte Suprema.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

eeuu

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

educación, pandemia de coronavirus, unesco, educación pública, aborto, eeuu, joe biden, chile, augusto pinochet, аудио