La NASA pide le devuelvan polvo lunar y cucarachas

En particular, la agencia espacial ha solicitado a la casa de subastas, con sede en Boston, que suspenda la venta de algunas muestras de ese polvo recolectado durante la misi贸n del Apolo 11 en 1969. Dichas muestras tambi茅n fueron suministradas como alimento a cucarachas en un experimento para determinar si las rocas lunares conten铆an alg煤n tipo de pat贸geno que representara una amenaza para la vida terrestre.Y es que el polvo todav铆a le pertenece al Gobierno federal, dijo un abogado de la NASA en una carta dirigida a la casa de subastas. En una misiva del 15 junio la agencia espacial especific贸 que no concedi贸 a nadie el permiso de conservar las muestras tras su estudio, y menos a煤n de venderlas.RR Auction ten铆a previsto vender los materiales del experimento, que incluyen un frasco de vidrio con unos 40 miligramos de polvo lunar y los restos de tres cucarachas, por al menos 400.000 d贸lares. Sin embargo, vista la solicitud de la NASA, estos lotes ya fueron retirados de la lista de subastas.En otra carta con fecha del 22 de junio, el abogado de la agencia solicit贸 a RR Auction trabajar con el actual propietario del material para que lo devuelva al Gobierno federal.驴C贸mo lleg贸 este material a la casa de subastas?La misi贸n del Apolo 11 trajo m谩s de 21,3 kilos de rocas lunares a la Tierra. Una parte le fue suministrada como alimento a insectos, peces y otras criaturas peque帽as para ver c贸mo les afectar铆a. Las cucarachas alimentadas con el polvo lunar fueron llevadas a la Universidad de Minesota, donde la entom贸loga Marion Brooks las diseccion贸 y estudi贸. M谩s tarde Brooks comentar铆a al Mine谩polis Tribune en 1969 que no encontr贸 evidencias de que el material lunar fuera t贸xico u ocasionara efectos nocivos en los insectos.Pero el polvo lunar y las cucarachas nunca fueron devueltos a la NASA, y en lugar de ello fueron exhibidos en la casa de Brooks. Ella muri贸 en 2007 y su hija los vendi贸 en 2010. Ahora est谩n a la venta por parte de un consignador cuyo nombre no fue revelado por RR Auction.De momento, la casa de subastas tiene el lote, pero a la larga depende del consignador llegar a alg煤n tipo de acuerdo con la NASA, se帽al贸 Mark Zaid, abogado de RR Auction.

