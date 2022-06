https://mundo.sputniknews.com/20220624/el-ministerio-de-defensa-dominicano-prioriza-la-proteccion-de-la-fronteras-con-haiti-1127308464.html

El Ministerio de Defensa dominicano prioriza la protección de la fronteras con Haití

SAN SALVADOR (Sputnik) — El Ministerio de Defensa (MIDE) de República Dominicana aseguró que su prioridad es la protección de la frontera con Haití. 24.06.2022, Sputnik Mundo

Los grupos armados que llevan la intranquilidad a la sociedad haitiana no podrán crear un ambiente propicio para operar en el territorio dominicano, pues no están dadas las condiciones, puntualizó el documento.Las fuerzas armadas dominicanas mantienen un estrecho canal de comunicación con las autoridades del vecino país, que les permite generar un intercambio de información oportuna en ambas direcciones, añadió.Acerca del prófugo de la justicia dominicana arrestado por la Policía haitiana por pertenecer a una de las pandillas del otro lado de la frontera, el MIDE recordó que en Haití habitan miles de nacionales de ese país que han vivido o visitado República Dominicana, y por tanto, generado vínculos con ciudadanos quisqueyanos.Una muestra de la tranquilidad reinante en la frontera terrestre es la celebración diaria de los mercados binacionales, apuntó el comunicado oficial.El 23 de junio, el Gobierno dominicano afirmó que el nacional Luis Alejandro Ortiz Mieses (alias Molaï), apresado por la policía haitiana y acusado de pertenecer a las bandas armadas, es un caso aislado y se trata de un prófugo de la justicia que lleva más de 10 años fuera del país.Los informes de los organismos de inteligencia nacionales no identifican a otros dominicanos como integrantes de ninguna de las bandas activas en territorio haitiano, insistió el Poder Ejecutivo.

