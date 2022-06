https://mundo.sputniknews.com/20220624/el-dictador-chileno-pinochet-sera-un-vampiro-de-250-anos-en-satira-del-cineasta-larrain-1127291329.html

El dictador chileno Pinochet será un vampiro de 250 años en sátira del cineasta Larraín

El dictador chileno Pinochet será un vampiro de 250 años en sátira del cineasta Larraín

MONTEVIDEO (Sputnik) — El dictador chileno Augusto Pinochet (1974-1990) será un vampiro de 250 años que quiere morir en la comedia negra 'El Conde', dirigida... 24.06.2022, Sputnik Mundo

La sátira se estrenará en 2023, dijo Netflix en un comunicado en el que anunció la producción.La razón del Pinochet vampiro para querer morir son los padecimientos provocados por su deshonra y conflictos familiares, agregó la plataforma, en la que han incursionado en los últimos años decenas de cineastas y actores de renombre.Larraín ya había tocado el tema de la dictadura chilena en su filme No, nominada a los premios Oscar a la mejor película en lengua no inglesa en 2013, sobre el plebiscito de 1988 que pondría fin al mandato de Pinochet.El chileno también dirigió las películas Jackie, sobre la ex primera dama de EEUU Jackie Kennedy, y Spencer, sobre la época en que la princesa Diana de Gales decidió separarse de su esposo, el príncipe Carlos, heredero al trono inglés."Por fin podemos trabajar con Pablo Larraín como director. Participar en su próxima película es un verdadero honor para nosotros (...) Pablo es una de las voces más interesantes y significativas del cine latinoamericano de los últimos 20 años; su mirada sobre Chile y América Latina son fundamentales para entender nuestro continente", dijo Francisco Ramos, vicepresidente de contenido de Netflix para la región.El Conde será protagonizada por Jaime Vadell (Tres tristes tigres, No) y Gloria Münchmeyer (La luna en el espejo, 42 días en la oscuridad) como la pareja central de la comedia, más Alfredo Castro (Tony Manero, Tengo Miedo Torero) y Paula Luchsinger (Ema, La Jauría) en papeles secundarios.

