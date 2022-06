EEUU alista una ofensiva contra México en T-MEC

https://mundo.sputniknews.com/20220624/eeuu-alista-una-ofensiva-contra-mexico-en-t-mec-1127288406.html

Estados Unidos prepara una ofensiva jurídica en contra de las políticas energéticas que impulsa el Gobierno de México por posibles violaciones al Tratado entre... 24.06.2022, Sputnik Mundo

Las amenazas de llevar los reclamos ante un panel internacional han aumentado en los últimos meses, a pesar de que la reforma eléctrica que propuso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue rechazada por la Cámara de Diputados.Pese a ello, la oficina de la representante de Comercio de EEUU, Katherine Tai, prepara una solicitud de consultas formales con el gobierno mexicano, las cuales ya estaría discutiendo con otras agencias, según fuentes cercanas consultadas por Bloomberg.Hasta el momento, no se sabe exactamente cuándo se realizarán la solicitud formal, pero una vez que se haga México tendrá 30 días para programar las consultas. En caso de pasar 75 días sin respuesta, EEUU podrá solicitar un panel formal para presentar sus argumentos.Si no se llega a un acuerdo, es posible que EEUU pueda imponer aranceles a las exportaciones mexicanas que también se incluyen en el T-MEC.Hasta el momento ninguna de las partes involucradas ha confirmado las intenciones de presentar solicitudes de consultas.Con ello, se cumplirían los pronósticos de Kenneth Ramos, quien fungió como jefe de la negociación técnica de México para el T-MEC y advirtió que no se podían establecer nuevas regulaciones a la industria eléctrica o para la extracción de litio, toda vez que éstas se tenían que negociar primero con EEUU y Canadá.La noticia sobre las posibles consultas que solicitará EEUU se da a unas semanas de que López Obrador realice una visite a Washington a mediados de julio, la cual fue anunciada el mismo día que el mandatario mexicano confirmó que no asistiría a la Cumbre de las Américas ante la negativa de invitar a Cuba, Venezuela y Paraguay.

