Alexa ya podrá imitar las voces de personas muertas | Video

Esta nueva funcionalidad fue presentada por Rohit Prasad, vicepresidente y jefe de científicos de Amazon, durante la conferencia re:MARS, que se realizó el 23 de junio en la ciudad de Las Vegas.Al presentar un clip donde un niño le pide a Alexa que concluya la lectura de su cuento con la voz de su abuela, Prasad destacó que la humanidad vive una época dorada en la inteligencia artificial, llegando a un punto en el que "nuestros sueños y la ciencia ficción se vuelven realidad".Como parte de esta época dorada, objetos tecnológicos como Alexa se convierten en algo más que dispositivos de la casa, al transformarse en elementos de compañía para muchas personas que se sienten solas. Aunque sólo se mostró el ejemplo de cómo operaría esta nueva función, Prasad detalló que uno de los retos para Alexa es "aprender a producir una voz de alta calidad con menos de un minuto de grabación", convirtiéndolo en una "tarea de conversión de voz y no en una tarea de generación de discurso".Aunque no se precisó si esta funcionalidad estará disponible en todos los dispositivos o cuándo se comenzará a aplicar, la reacción por parte de la opinión pública no se hizo esperar.Si bien muchos celebraron la oportunidad de escuchar a sus seres queridos otra vez, muchos consideraron el anuncio como algo tétrico que remite un episodio de la serie de Netflix, Black Mirror, titulado Be Right Back, en el que una mujer se compra un robot que, con inteligencia artificial, funciona idénticamente a su recién fallecida pareja.

