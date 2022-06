https://mundo.sputniknews.com/20220624/alemania-estudia-expropiar-algunos-activos-del-proyecto-nord-stream-2-1127267017.html

En el tramo final del gasoducto hay una red de distribución completa, con estaciones de compresión y líneas para transportar el gas directamente al sur de Alemania, pero no todo son ventajas en ese plan. Así, habría que tramitar nuevos permisos que incluyen una evaluación de impacto ambiental.También las cuestiones patrimoniales son complicadas. La empresa Nord Stream 2 AG, con sede en Zug, se enfrenta a una bancarrota tras la congelación del proyecto pero es gestionada por un administrador de Suiza, de modo que los derechos de propiedad del gasoducto no están del todo claros.Y lo que más preocupa a Alemania, según la revista, es la eventual respuesta de Rusia que podría expropiar empresas alemanas en su territorio.Entre posibles alternativas se baraja la de construir un tubo paralelo al Nord Stream 2. Dicha opción no eliminaría el riesgo de represalias, pero sí lo reduciría.Portavoces del Ministerio de Economía rehusaron confirmar esos planes pero tampoco los desmintieron. Se limitaron a comentar que el ente está buscando más ubicaciones para las terminales, y que "la existencia de infraestructuras para una conexión es un factor importante para la localización".El Gobierno de Alemania suspendió la certificación del gasoducto Nord Stream 2 tras el reconocimiento por Moscú de la soberanía de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. La titular de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, declaró que el proyecto "está de hecho congelado". Algunos medios informaron sobre la bancarrota de su operadora, Nord Stream 2 AG, pero la compañía no lo confirmó.La infraestructura consta de dos hilos con capacidad para transportar hasta 55.000 millones de metros cúbicos de gas anuales.Los depósitos de gas en Alemania están ahora al 59% y la intención del Gobierno es elevar este nivel hasta el 90% para el 1 de noviembre.Mientras, Rusia redujo en un 60% el suministro a través de otro gasoducto submarino, Nord Stream, y planea someterlo a un mantenimiento reglamentario el 11 de julio, lo que obliga a Alemania a pagar precios más elevados por el gas en el mercado al contado y plantearse la reapertura de sus plantas de carbón.

