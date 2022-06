https://mundo.sputniknews.com/20220623/un-militar-argentino-muere-a-causa-de-un-supuesto-ritual-de-iniciacion-1127198163.html

Un militar argentino muere a causa de un supuesto 'ritual de iniciación'

Chirino fue encontrado inconsciente en su habitación, a donde había sido llevado en estado de ebriedad, durante la madrugada del domingo 19 de junio, de acuerdo con los relatos recogidos sobre el hecho.Fue trasladado al Hospital San José de la localidad correntina, donde se estableció que el joven murió por broncoaspiración —aspiración accidental de líquidos o sólidos—. Se ahogó en su propio vómito.Chirino, oriundo de la ciudad cordobesa de Río Cuarto (centro), había sido destinado al Grupo de Artillería Nº 3 de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes (noreste), donde este lunes 20 comenzaría su carrera castrense tras salir de la academia militar.El joven llegó a Paso de los Libres el sábado 18, acompañado de su padre, Ezequiel Chirino. "Estoy desesperado, mi hijo tenía que presentarse el lunes. Estaba alojado en el hotel Alejandro. Yo lo acompañé para preparar todo y que llegue puntual al ingreso, estoy totalmente quebrado y destrozado", dijo Ezequiel a Radio Dos de Corrientes. "A las ocho de la mañana [del 19 de junio], me llama el encargado, me dice si habla con el papá de Matias Chirino y me dice 'venga a buscarlo porque está muerto'. Me agarró un ataque de nervios", declaró el padre de Matías.Ezequiel Chirino dijo no haber recibido explicaciones de lo ocurrido. "Hablé con un general y me dijo que iba a hacer todo lo posible para que se aclare lo que pasó con mi hijo".¿Un ritual de iniciación?Matías Chirino y otros dos jóvenes compañeros de generación acudieron el sábado 18 al casino de oficiales del Grupo de Artillería Nº 3, a donde habían sido citados para un asado de bienvenida.Ezequiel asegura que Matías fue obligado a beber en exceso y a lanzarse al agua en una pileta. "Le exigieron a mi hijo a tomar. Le tenían que hacer la bienvenida (...) y estos oficiales, Jorge Chávez y Exequiel Mesa, lo obligaron a comprar bebidas en exceso, cigarrillos, carne, whisky, postre"."En el Ejército eso es una tradición, todos lo saben, le hicieron tirar a una pileta, después le pidieron más cigarrillos y fernet", declaró el padre a Radio Dos.Según Ezequiel, los militares le entregaron el celular de su hijo, y luego de lograr destrabarlo pudo conocer más detalles de lo que pasó. "El subteniente Facundo Acosta era quien más lo presionaba para que comprara vinos de primeras marcas, whiskies carísimos, las marcas de cigarrillos que debía llevar. Se gastó más de 30.000 pesos [más de 240 dólares a cambio oficial] para cumplir con esos pedidos", dijo al medio argentino Clarín.De acuerdo con el fiscal de Paso de los Libres, Mauro Casco, el Ejército aseguró que los nuevos oficiales no son sometidos a un ritual de iniciación. "Nos dijeron que esa práctica dejó de realizarse hace más de 15 años. Que ahora sólo se hacía una cena de bienvenida", dijo el fiscal.La agencia Télam informó que los once oficiales que participaron en el referido asado del sábado 18 fueron suspendidos por "presunta falta gravísima".Por su parte el ministro de Defensa, Jorge Taiana, aseguró: "Es completamente inaceptable que sucedan esos bautismos o rituales en donde se compromete al ingresante a superar o cumplir ciertas cosas". Taina dijo, además, que brindan todo su apoyo a la Justicia en las investigaciones sobre los hechos ocurridos para determinar las responsabilidades.

