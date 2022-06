Un asambleísta ecuatoriano pide ayuda a nivel internacional para impulsar el diálogo

"El Movimiento Pachakutik no pensó en hacerlo renunciar al presidente. Nosotros no tenemos esa intención de solicitar la revocatoria de mandato. Aunque el Gobierno y todos los expresidentes siempre nos tildaron que el movimiento indígena es un estorbo de Ecuador, que somos los peores, que dificultamos, que hacemos marchas y generamos inestabilidad, eso no es cierto", afirmó Chumpi.