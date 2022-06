https://mundo.sputniknews.com/20220623/que-susto-asi-salvaron-a-una-nadadora-desmayada-en-budapest--fotos-1127196651.html

¡Qué susto! Así salvaron a una nadadora desmayada en plena competencia | Fotos

¡Qué susto! Así salvaron a una nadadora desmayada en plena competencia | Fotos

La deportista de 25 años se fue al fondo de la piscina mientras realizaba su rutina en el torneo de natación más importante del año. Al percatarse de que estaba inconsciente y ante la mirada estupefacta del público, de los jueces y de los demás competidores, su entrenadora Andrea Fuentes se lanzó al agua para socorrerla. El momento fue capturado por el fotógrafo Oli Scarff, quien captó a la nadadora cuando ésta llegó casi al fondo de la alberca. En las imágenes también se aprecia cómo la entrenadora sostuvo y extrajo a Anita Alvarez con la ayuda de un socorrista. Cuando los tres salieron de la piscina, un grupo de paramédicos ya la esperaba con una camilla. En una entrevista con Cadena SER, la entrenadora relató que los socorristas reaccionaron tarde, por eso decidió clavarse en el agua para rescatar a su atleta. Andrea Fuentes, la gran figura de la natación española y en cuyo palmarés hay cuatro medallas olímpicas y 13 preseas mundialistas, acusó que el equipo de rescate del certamen no tenía la preparación necesaria para auxiliar deportistas en peligro ni conocimientos óptimos en primeros auxilios. "El socorrista la mantenía bocarriba. En los primeros auxilios te enseñan que cuando uno no respira hay que ponerlo de lado y yo le giraba la cabeza porque el otro no se enteraba de nada. Los tuve que rescatar a los dos casi porque el otro no sabía nadar bien", agregó. El equipo de natación de Estados Unidos informó en un comunicado que Anita Alvarez se encuentra bien y fuera de todo riesgo. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del desmayo, pero la entrenadora Fuentes asegura que no es la primera vez que le pasa a ella o a otro atleta de alto rendimiento. "Los deportistas buscamos el límite del cuerpo y a veces lo encontramos", aseguró.

