Polonia buscará en la cumbre de la OTAN reforzar el flanco oriental del bloque

VARSOVIA (Sputnik) — Polonia buscará en la cumbre de la OTAN en Madrid cambiar el concepto estratégico de la alianza y fortalecer su flanco oriental, declaró... 23.06.2022, Sputnik Mundo

Przydacz destacó que "será necesario un fortalecimiento a largo plazo de las acciones de contención y defensa de la OTAN, en particular, en el flanco oriental de la alianza".Al mismo tiempo, señaló que Polonia considera de gran importancia fortalecer la presencia estadounidense en ese flanco del bloque militar.La próxima cumbre de la OTAN se celebrará en la capital española del 28 al 30 de junio.Rusia señaló en numerosas ocasiones que la OTAN busca la confrontación. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que una nueva ampliación de la Alianza Atlántica no aportará más seguridad para Europa, en tanto advirtió del carácter agresivo de la OTAN y, al mismo tiempo, reconoció que la adhesión de Finlandia y Suecia a ese bloque no presentará una amenaza existencial para Rusia.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que sería erróneo que Helsinki rechazara la política tradicional de neutralidad militar, ya que no existen amenazas reales para Finlandia.

