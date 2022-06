https://mundo.sputniknews.com/20220623/mejor-tarde-que-nunca-israel-presenta-el-primer-transporte-blindado-eytan-de-serie--video-1127200413.html

La planta Merkava llevó a cabo una presentación oficial de la primera unidad de serie del nuevo vehículo de transporte blindado Eytan de serie, que abandonó...

Inicialmente estaba previsto que este vehículo fuera introducido en 2020, pero las fue aplazado varias veces. Como se puede ver en las imágenes, tiene cuatro ejes y sus ocho ruedas son accionadas por un motor diésel de 750 caballos.Gracias a esta potencia el Eytan, que del hebreo se traduce como firme o fuerte, puede alcanzar una velocidad de 90 km/h con 9 soldados a bordo y tres miembros de la tripulación. Pero la velocidad no es la única virtúd de este vehículo de 35 toneladas.Según el fabricante, cuenta con un blindaje que se basa en las tecnologías desarrolladas para los carros de combate Merkava. Además, cuenta con el sistema de defensa activa Iron Fist, o Puño de Hierro. De hecho, este mismo sistema también se instala en el recientemente presentado vehículo blindado robotizado ROBUST.Para una mejor conciencia situacional tiene cámaras que cubren todo los ángulos y un sistema de control de combate con pantallas táctiles. El Eytan no viene con armamento integrado, pero se puede equipar con un cañón de 30 mm y una posición para lanzar misiles.Con todo esto, los militares israelíes destacan que el Eytan no viene para reemplazar al ya existente vehículo de transporte blindado Namer, sino para complementarlo, pues es muy diferente y cuesta la mitad.

