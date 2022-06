https://mundo.sputniknews.com/20220623/medio-carlos-slim-impulsa-la-candidatura-de-ebrard-en-movimiento-ciudadano-1127229445.html

Carlos Slim impulsa la candidatura de Ebrard, ¿en Movimiento Ciudadano?

Carlos Slim impulsa la candidatura de Ebrard, ¿en Movimiento Ciudadano?

La carrera presidencial en México se adelantó dos años, o al menos eso parece al ver como los presidenciables intensificaron su estrategia de comunicación en... 23.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-23T17:59+0000

2022-06-23T17:59+0000

2022-06-23T18:07+0000

américa latina

méxico

política

marcelo ebrard

carlos slim

elecciones presidenciales en méxico (2024)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1125093450_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_42dc18c3a91a26e8b89e1d705b3e8a0b.jpg

Una de las figuras más destacables es el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien aprovechó su popularidad en redes sociales para promover su imagen ya sea con una selfie casual con su perro o para compartir su WhatsApp con sus seguidores para aclarar dudas y recibir comentarios.Sin embargo, y contrario a los pronósticos, algunas voces señalan que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no competiría por Morena sino por Movimiento Ciudadano.Según una columna del medio La Política Online, Ebrard Casaubón podría apostar por Movimiento Ciudadano para competir por la presidencia en 2024 al considerar que la candidatura morenista ya está definida en favor de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.Este cambio de bandera, señala el medio, estaría incluso apoyado por el empresario Carlos Slim, dueño de Grupo Carso, quien mantiene una buena relación con Marcelo Ebrard desde 2012.Cabe recordar que Slim también estuvo involucrado en la construcción de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, una obra polémica que actualmente está fuera de operaciones por el derrumbe de la estación Tezonco, ocurrido en mayo de 2021."Dante Delgado ha contado en reuniones con hombres de negocios que su principal opción hoy por hoy no es el alcalde de Monterrey Luis Donaldo Colosio, sino el canciller. En esos mismos encuentros el dirigente naranja alega que Slim respaldará fuertemente a Ebrard y que incluso su hijo Carlos Slim Domit, entusiasta del negocio de la Fórmula 1, tendrá un rol activo en la conformación de un eventual gabinete de Ebrard", sostiene La Política Online.Hasta el momento, Marcelo Ebrard no se ha pronunciado sobre los rumores que lo vinculan a Movimiento Ciudadano.

https://mundo.sputniknews.com/20220614/ebrard-sheinbaum-y-adan-lopez-quien-es-la-carta-fuerte-de-amlo-1126728938.html

https://mundo.sputniknews.com/20211207/en-que-partidos-han-militado-los-aspirantes-morenistas-a-la-presidencia-de-mexico-en-2024-1119073465.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, política, marcelo ebrard, carlos slim, elecciones presidenciales en méxico (2024)