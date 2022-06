https://mundo.sputniknews.com/20220623/llega-el-momento-cuspide-de-la-gran-conjuncion-planetaria-que-ocurre-cada-18-anos-1127225286.html

Llega el momento cúspide de la gran conjunción planetaria que ocurre cada 18 años

Si has puesto atención al cielo en los últimos días habrás notado que la Luna tiene más compañía de la usual, debido a la conjunción de cinco planetas visible... 23.06.2022, Sputnik Mundo

En esta conjunción participan cinco planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, los cuales suelen alinearse cada 18 años lo que nos permite apreciarlos, en la mayoría de los casos, sin binoculares.Este fenómeno comenzó el pasado 17 de junio y no se registraba desde diciembre de 2004. Se espera que el último día que será apreciable es el 27 de junio.Para poder observar este fenómeno se recomienda esperar entre 30 y 60 minutos antes del amanecer y buscar los planetas en el horizonte oriental (entre menos obstáculos haya, mejor). Quienes vivan en el trópico sur tendrá mayores posibilidades de ver la conjunción sin binoculares, por lo que se recomienda usar unos a quienes no vivan en esta zona del planeta.Un consejo para ubicar la conjunción es guiarse con la Luna, ya que ésta se posa a lado de cada uno de los planetas de la conjunción. Por ejemplo, el 17 de junio el satélite estuvo más cerca de Saturno; a partir del 20 se posó más cerca de Neptuno; el 21 estuvo junto a Júpiter, y éste 22 de junio estará más cercano a Marte.Para el próximo 24 de junio se espera que la Luna llegue junto a Urano, y, si se pone atención, se podrá ver que se encuentra justo en el camino entre Venus y Marte, siendo uno de los momentos cúspides del fenómeno.Para el 26 de junio la Luna podrá observarse cerca de Venus para concluir el 27 a lado de Mercurio.Procura no perderte esta conjunción planetaria ya que la próxima ocurrirá hasta el 2040.

