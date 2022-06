https://mundo.sputniknews.com/20220623/la-relacion-entre-china-y-nicaragua-es-estrategica-1127196903.html

La relación entre China y Nicaragua es "estratégica"

MANAGUA (Sputnik) — El embajador de China en Managua, Chen Xi, calificó de "estratégica" la decisión del Gobierno de Nicaragua de restablecer las relaciones... 23.06.2022, Sputnik Mundo

Nicaragua otorgó el beneplácito al nombramiento de Xi el 1 de junio como el nuevo embajador de Pekín en Managua."Estoy seguro de que Nicaragua me va a encantar y fascinar también, mucho más, porque esta tierra nació el famoso poeta Rubén Darío, nació el gran revolucionario y héroe nacional el señor Augusto C. Sandino, nacieron dos lagos famosos: Nicaragua (Cocibolca) y Managua (Xolotlán), aunque todavía no (los) conozco, pero leí algo, aquí vive sobre todo el heroico pueblo nicaragüense", manifestó Xi, un diplomático de carrera que se desempeñó como embajador de China en Cuba entre 2017 y 2021.Xi fue recibido por Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial para la Promoción de Inversiones, quien subrayó el avance de la cooperación a seis meses de haberse formalizado las relaciones bilaterales."Hemos venido cooperando en diferentes programas que son por el beneficio de nuestros pueblos, programas que ya vienen implementándose, que se vienen desarrollando, cooperación en diferentes campos, en diferentes sectores y por esto, nosotros agradecemos a la República Popular China, por prestarle especial atención a Nicaragua", dijo Ortega Murillo.China y Nicaragua restablecieron las relaciones diplomáticas, de comercio y cooperación el 10 de diciembre de 2021, después de 32 años de vínculos entre el país centroamericano y Taiwán, establecidas cuando asumió el poder el Gobierno de corte neoliberal encabezado por la expresidenta Violeta Barrios.

