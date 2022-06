https://mundo.sputniknews.com/20220623/la-cancilleria-gala-informa-sobre-la-expulsion-de-un-empleado-de-su-embajada-en-moscu-1127223521.html

La Cancillería gala informa sobre la expulsión de un empleado de su embajada en Moscú

La Cancillería gala informa sobre la expulsión de un empleado de su embajada en Moscú

PARÍS (Sputnik) — Rusia declaró persona no grata a un empleado de la Embajada gala en Moscú, dijo un portavoz de la Cancillería de Francia. 23.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-23T16:24+0000

2022-06-23T16:24+0000

2022-06-23T16:32+0000

internacional

embajadas

rusia

francia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1125571100_0:251:2983:1929_1920x0_80_0_0_e1a4ea5f5a11b7c61bad7e6dfc0ea90d.jpg

En este contexto, expresó que lamenta esta decisión "no justificada", indicando que Moscú "no presentó fundamentos legales" para la expulsión.Anteriormente, la emisora France Info, citando a una fuente diplomática, informó que la Cancillería rusa decidió declarar persona no grata a un consejero de cultura de la Embajada gala en Moscú que deberá abandonar el país antes del 17 de julio.El 18 de mayo Rusia expulsó a 34 diplomáticos galos de las misiones de Francia en el país como medida de represalia por una iniciativa similar de París.A principios de abril, Francia declaró personas no gratas a 41 miembros del personal de las instituciones diplomáticas rusas en una acción concertada y llevada a cabo por varios países principalmente europeos.

https://mundo.sputniknews.com/20220604/macron-no-se-debe-humillar-a-rusia-si-queremos-una-salida-diplomatica-1126286399.html

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

embajadas, rusia, francia, europa