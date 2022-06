https://mundo.sputniknews.com/20220623/huelga-del-cobre-en-chile-fue-contra-una-privatizacion-encubierta-1127240588.html

Huelga del cobre en Chile fue contra una "privatización encubierta"

Trabajadores de la estatal Codelco depusieron el paro nacional tras reunirse con la empresa, en rechazo a la postura del Gobierno de cerrar la fundición Ventanas por "contaminación". En otro orden, abordamos la propuesta del presidente electo colombiano, Gustavo Petro, en la reapertura de la frontera con Venezuela. Estas y más noticias en 'En órbita'.

Los trabajadores de la minera estatal Corporación del Cobre (Codelco) levantaron el paro nacional. Su medida fue contra la decisión gubernamental de cerrar la fundición Ventanas de la compañía.Este jueves 23 se acordó la formación de una mesa de trabajo en la División Ventanas, integrada por sus dirigentes sindicales y los representantes de la empresa. La instancia tendrá el respaldo de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC).La semana pasada, el presidente Gabriel Boric había anunciado la decisión del directorio de la empresa, cuya planta está ubicada en la zona costera central del país (comunas de Quintero y Puchuncaví).Las autoridades argumentaron el cierre en los riesgos generados por los constantes episodios de intoxicación registrados entre la población de la zona."La División Ventanas necesita una inversión de 54 millones de dólares para cumplir con la captación de gases fugitivos, de 95% de captura, y queremos ir más allá para eliminarlos por completo. Pero Codelco dice una mentira infundada, desconoce un proyecto que realizó, avalado por organismos nacionales e internacionales, que mide el comportamiento de los gases", indicó.Palma se refirió a que desde el sindicato hay convencimiento de que existe la intención de concretar una "privatización encubierta, que busca llevar a todas las fundiciones del país a una decadencia por no invertir en ellas. Como Codelco no puede efectuar tal inversión, las va a entregar a manos privadas".A criterio del entrevistado, por cada día de paralización de Ventanas, Codelco pierde entre 25 y 30 millones de dólares. “El costo de cerrar esta fundición es de unos 500 millones de dólares. ¿No sería mejor invertir en equipamiento que nos lleve a mejores estándares medioambientales?”, cuestionó el dirigente sindical.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la resolución del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, de reabrir la frontera con Venezuela luego del diálogo mantenido con las autoridades en Caracas. Dialogamos con el analista venezolano Jesús Castillo, y con el periodista Antonio Bello, corresponsal en el Estado de Táchira del canal estatal Venezolana de Televisión.Y además, nos referimos a la decisión de la Unión Europea, de conceder a Ucrania y Moldavia el estatuto de candidatos para sumarse al bloque.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

