¿El que las hace, las paga? Sablazos electorales a Emmanuel Macron y Pedro Sánchez

¿El que las hace, las paga? Sablazos electorales a Emmanuel Macron y Pedro Sánchez

Los han asestado ciudadanos de Francia y España. Los sables, en forma de papeletas electorales, trituraron el rodillo parlamentario de Macron en Francia, y...

¿El que las hace, las paga?: sablazos electorales a Emmanuel Macron y Pedro Sánchez ¿El que las hace, las paga?: sablazos electorales a Emmanuel Macron y Pedro Sánchez

"La situación política en Francia es insostenible"Así lo afirma el Dr. en Sociología, historiador y escritor, Sergio Fernández Riquelme. Y es que los números no mienten, se mire desde donde se mire. Los resultados en las parlamentarias francesas hablan de que a Macron le espera una larga travesía en el desierto, casi como una agonía de su mandato hasta el final de su legislatura. Un destino que también tiene muchas probabilidades de correr el presidente de EEUU, luego de las elecciones de medio mandato el próximo mes de diciembre. Pero ese es otro tema."Tenemos lo que nos merecemos", sentencia Fernández Riquelme. El experto explica que en Francia ahora mismo la situación política es insostenible. "Macron, que venía de ganar las elecciones presidenciales, sumando a todo el mundo [Ensemble] frente a [Marine] Le Pen, ha visto cómo en las legislativas ha perdido el 'Gobierno de facto', ante la emergencia de partidos llamados 'populistas de derechas' , o 'populistas de izquierdas', que están mostrando el descontento que hay en una población, que obviamente no tienen la capacidad, como fueron los chalecos amarillos, de salir a la calle y protestar. Y que además, todos los medios de comunicación les dice la misma propaganda oficial, y han buscado dos opciones, la Nupes [Nueva Unión Popular Ecológica y Social] de [Jean-Luc] Mélenchon, y la Agrupación Nacional de Le Pen, para mostrarle a Macron que el camino que está tomando Francia y Occidente, no es el adecuado", advierte el también profesor.¿Agoniza la izquierda en España?Mientras, el mismo día en España, en las parlamentarias de Andalucía, se daba una serie de hechos simultáneos en la vida política de esa autonomía española, que en opinión de muchos analistas puede ser un reflejo de lo que acabe ocurriendo a nivel nacional cuando llegue el momento de las elecciones nacionales.Resumiendo, se puede decir que, en una región en la que ha dominado históricamente el PSOE, es decir, la izquierda, el derechista Partido Popular ganó con mayoría absoluta, el ultraderechista Vox se estanca, y el partido de centro derecha Ciudadanos, desaparece."La izquierda… quién la ha visto, y quién la ve. Conocíamos a una izquierda internacionalista, centrada en los derechos de los trabajadores, que buscaba el bienestar de las naciones, y claro, al jugar al juego globalista, con sanciones a Rusia y con posiciones internacionales mucho más allá de su tradicional ideología, le ha pasado factura", incide el analista.Fernández Riquelme apunta que han sido "unas elecciones regionales, pero son en la región más grande de España, y además el tópico granero de votos de la izquierda española, y ahí ha arrasado la derecha liberal del Partido Popular, junto con la derecha más nacionalista de Vox. Y esto es una elección regional, pero indica que las cosas están cambiando. Y claro, si tu juegas al mismo juego neoliberal, globalista, que tus supuestos enemigos, pues tus supuestos enemigos siempre ganan, siempre se elige al original [antes que] a la copia", sentencia.

